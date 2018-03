In den Ruhestand verabschiedet

Anzeige

Veitshöchheim/Eubigheim.Beim Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Veitshöchheim am Standort Walldürn wurde Regierungsamtfrau Margarete Herta Sommer in den Ruhestand versetzt. Nach erfolgreichem Abschluss der Hochschulreife am Gymnasium Osterburken begann Sommer 1974 den dreijährigen Vorbereitungsdienst für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst an der Hochschule des Bundes Fachbereich Bundeswehrverwaltung Mannheim. Dies war der Startschuss für das weitere erfolgreiche Berufsleben als Beamtin in der Bundeswehrverwaltung. In ihrer ersten Verwendung nach der Laufbahnprüfung wurde Sommer ab März 1977 zur damaligen Standortverwaltung Külsheim versetzt. Hier war sie als bis Dezember 2002 tätig. Aufgrund der langjährigen Erfahrung war sie nicht nur als Spezialistin in ihrem Aufgabengebiet eine gesuchte Ansprechpartnerin, sondern empfahl sich auch für die darauf folgende Tätigkeit als Sachbearbeiterin in der Fachaufsicht für die Verpflegung bei der Wehrbereichsverwaltung Süd in Stuttgart. Hier war sie bis Juni 2010 eingesetzt. Von Juni 2010 bis März 2015 folgte eine heimatnahe Verwendung am Standort Walldürn. In dieser Zeit erlebte sie die Auflösung des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums Ellwangen und wechselte in den Zuständigkeitsbereich des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums Veitshöchheim. Hier war sie bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand als Sicherheitsbeauftragte eingesetzt. Margarete Herta Sommer blickt somit auf eine erfolgreiche 44-jährige Zugehörigkeit zur Bundeswehrverwaltung zurück.