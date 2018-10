In der „guten Stube“ Brot gebacken

eiersheim.Zum Brot backen waren die Kinder des Eiersheimer Kindergartens beim Heimatverein. Im Dorfmuseum wurde der historische Steinbackofen schon früh am Morgen von Heinz und Günther Kremer befeuert. In der Küche hatte Bäcker Eberhard Müller mit seiner Frau Lydia die Zutaten, eine große Knetmaschine und auch eine alte Küchen-waage bereitgestellt.

Als die Kinder mit ihren Erzieherinnen in der „guten Stube“ eintrafen, waren alle in freudiger Erwartung. Dann hieß es aber erstmal „Ärmel hinterkrempeln und Brot backen.“

Es wurde gewogen, geschüttet, Hefe zerbröselt und gerührt. Die Kinder und Erwachsenen hatten sichtlich Spaß an der Sache. Jeder durfte sich ein eigenes „Pfünderle-Brot“ machen. Während das Brot in kleinen Körbchen gehen musste, konnten die Kinder sich eine kleine Pizza belegen. Diese kamen als erste in den heißen Ofen.

Zuvor wurde dieser ausgeräumt. Die oberen Steine im Ofen färbten sich weiß, was bedeutet, dass er heiß genug ist. Mit einigem Abstand beobachteten die Kinder, wie die heiße Glut aus dem Ofen geholt und im Blecheimer mit Wasser gelöscht wurde.

Um die Wartezeit zu überbrücken wurden noch kleine Figuren aus Teig geformt und nach Belieben mit Nüssen, Rosinen und Mandeln verziert.

Die Pizzafladen wurden dann in der „Stubbe“ verspeist, wo der Tisch mit dem „gude Gschärr“ von Silvia Roßmann eingedeckt worden war.

Bis alles gebacken war, dauerte es noch ein Weilchen. So sangen die Kinder ihr Erntedanklied und der Bäcker spielte zur großen Überraschung der Kinder auf einem Dudelsack.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.10.2018