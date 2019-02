„In Üssi ist das wahre Paradies“

Die beiden Bunten Abende in Uissigheim in der Stahlberghalle erwiesen sich als treffliche Höhepunkte der Saalfastnacht. Das gelungene Programm wurde von heimischen Akteuren geprägt.

Uissigheim. Jeweils über fünf Stunden lang wurde am Freitag und Samstag gute Unterhaltung geboten. Das Motto „Üssi uff de Höh’“ erschallte entsprechend oft und weithin vernehmbar.

Der Frohsinn schlug bereits hohe Wellen, als die Dreierrat-Mitglieder Johanna Fessner, Wolfgang Bund-schuh-Nahm sowie Fritz Krug in die Halle einzogen, um ihres närrischen Amtes zu walten. Dazu gehörte auch die Vorstellung des Uissigheimer Fastnachtsordens. Der griff mit der Aufschrift „Rohrbrüche legen Üssi lahm, Nebenstraßen werden zur Autobahn“ innerörtliche Geschehnisse auf.

Das Programm startete traditionell mit dem Schwung der Kindergarde der Külsheimer Brunnenputzer und deren wunderschönem Gardetanz. Natürlich folgte die erste von vielen Zugaben des Abends.

„Ein Bestattungsunternehmer“ (Joe Harter, Hochhäuser Groasmückle) frönte dem Motto „Asche zu Kohle“, weil er zuvor als Börsenmakler eher „Kohle zu Asche“ gemacht hatte. Der rundum gelungene Vortrag verwies auf spezielle Gesänge am Sarge („einer geht noch nei“ oder „Steh auf, wenn du aus Üssi bist“) und verwies auf künftig mögliche Beerdigungen auf dem Mond („Wenn ihr euch in Külse beerdigen lasst, seid ihr sogar hinterm Mond.“).

Das größte Problem der Frauen

Nach dem mitreißenden Gardetanz der Elferratsgarde des Karneval Klubs Königheim widmeten sich „S’Anna und s’Ulla“ (Anette Haag, Ulrike Walter) sprachlich und musikalisch dem aus Frauensicht „größten Problem auf dieser Welt“, sprich den Klamotten. Man hörte von Weisheiten wie „es is fatal mit der Qual der Wahl“, „Männer häwwe koan Blick“ und davon, dass es drei Haufen von Kleidern gebe: „passt, passt bald wieder, passt vielleicht im nächsten Leben“. Es gab reichlich wissendes Geschmunzel und Gelächter vor allem bei der Damenwelt.

Erwin Martini gewürdigt

Fetzig war der Auftritt der Präsidentengarde des Karneval Klubs Königheim. Danach erhielt das fastnachtliche Uissigheimer Urgestein Erwin Martini eine besondere Würdigung, zieht er sich doch aus der aktiven Mitarbeit der Bunten Abende zurück. Martini war Initiator der Bunten Abende ab 1988, von Beginn an viele Jahre Sitzungspräsident und danach weiterhin engagiert dabei.

Die „Stahlberglerchen“ (Berthold Müssig, Gerhard Weber, Klaus Kuß) zwitscherten und vertonten im Überflug erhaschte Geschehnisse. Dabei animierten sie das Publikum gekonnt zum Mitklatschen und Mitsingen. Sie wandten sich dem Turm auf dem Stahlberg („theoretisch steht er scho“) ebenso zu wie dem Nachbarn Külsheim und der Erkenntnis eines einstigen Külsemer Ritters: „In Üssi ist das wahre Paradies“.

Die Schautanzgruppe aus Königheim entführte die Zuschauer an Meer. Pantomimenspiel stand beim „Kinobesuch“ (Gruppe Uli Köhler) im Vordergrund. Ohne Worte, ausschließlich Mimik und Gestik „sprechen“ lassend, wurde gezeigt, wie es ist, wenn man im Kino in der ersten Reihe sitzt. Das Sextett inszenierte eindrucksvoll, wie der Austausch von Zärtlichkeiten vom einen Ende der Reihe zum anderen, vom reinen Gruß über das Tätscheln des Knies bis hin zum Wangenkuss, über mehrere Stationen inklusive jeweils ungeahnter Auswirkungen gelingt.

Die Juniorengarde der Külsheimer Brunnenputzer war bei ihrem Gardetanz voller Temperament zugange.

Bei den „Geschichten aus dem Besen“ (Clemens Haag) ward ausführlich „verzeylt, wos sou bassiert is un wos bassiere hätt könne“. So habe einer per iPhone „seiner Fraa e näues Blüsle“ schenken wollen, beim Tippen aber das „l“ vergessen. Nun erhalte er allerlei einschlägige Werbung. In Üssi sei er mit der „NSA“ aufgewachsen: „Nachbarin sieht alles“. Und im „Bese“ sei ein veganer Salat bestellt worden, also „Schnecken rausputzen“.

Beim „Ortsgeschehen“ (Klaus Kuß, Fritz Krug) wurden gekonnt Vorkommnisse aus dem „g’samte Stadtgebiet“ aufs Korn genommen. So bereite man einem Hundemer einen frohen Lebensabend, „wenn man ihm in dessen Jugend einige Witze erzählt“. Man hörte weiter von einem, der mit dem neuen Thermomix Hackschnitzel macht, von jenem Üssemer, der neue Fenster gekauft habe, weil er die dreckigen nicht hat putzen wollen, von dem Külsemer Märchen vom Bruder Grimm über „Das verschwundene Saatgut“ und von dem, der seine Ernährung umstellt, indem die Tafel Schokolade auf die andere Seite des Computers kommt.

Die Bühne gerockt

Als besonderer Programmhöhepunkt erwies sich die „ZDF-Hitparade“ (Gruppe Harry), deren Jubiläumsausgabe 50 Jahre nach der ersten just aus Uissigheim gesendet wurde. Dieter Thomas Heck und acht Interpreten samt deren Ohrwürmer weckten nicht nur ferne Erinnerungen an alte Zeiten und alte Schlager. Sie rockten die Bühne, gar die ganze Halle, auch mit beachtlichem darstellerischem Können. Man feierte ausgelassen die einstigen Idole wie Danyel Gérard, Cindy & Bert oder Maggie Mae.

Der Beitrag „Abgasskandal“ („Schreini“ Matthias Müller) ging pointiert auf „das größte Thema seit Jahren“ ein. Gedanklich beleuchtet wurden Aspekte wie „Glutenfreie Batterien“ oder der Hinweis, „wenn ein E-Auto geklaut wird, brauchst du nicht weit suchen“.

Zudem wurde ein Blick in die vorweihnachtliche Zeit geworfen, wenn wegen der Kerzen auf dem Adventskranz die erlaubte Menge an Stickoxiden bereits am dritten Advent aufgebraucht ist. Schließlich hieß es bedeutungsvoll, „jetzt wisse ma endlich Bescheid“.

„Die Männer vom Bau“ (Marco Alter, Norbert Gros, Andreas Walz) erwiesen sich in einer rasanten Nummer nicht nur in ihrem ureigensten Metier als Fachleute. Sie beherrschten auch gewagte akrobatische Kreationen sowie akzentuierte Gedankensprünge. Sie wussten von einem speziellen IQ-Test („prima, nichts gefunden, alles negativ“), von dem cleveren Külsemer, der eine Fuhre Sand mit dem Spanngurt sicherte und dass es wegen des fehlenden Handy-Empfangs in Üssi eben treffend „Daabelouch“ heiße.

Über Bühne gewirbelt

Zum Abschluss der abwechslungsreicher Stunden wirbelte die Frauentanzgruppe „Jackson’s nine“ (Trainerinnen Ramona Keller, Rebecca Nahm) turbulent über die Bühne. Sie huldigten dem „King of Pop“ mit einer auch choreographisch gelungenen Darbietung voller Eleganz und Dynamik.

Zum Finale weit nach Mitternacht versammelten sich alle Akteure auf der Bühne und ließen sich vom Publikum nochmals feiern. Danach hatte n viele Gäste noch Spaß bis in den frühen Morgen hinein.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.02.2019