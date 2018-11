Informationen über die Schulart

Külsheim/Tauberbischofsheim.Alle Eltern, deren Kinder zum Schuljahr 2019/20 in die fünfte Klasse wechseln und Interesse am Besuch der Pater-Alois-Grimm-Schule (PAGS) haben, können sich am Donnerstag, 22. November, ab 19 Uhr in der Festhalle in Tauberbischofsheim über die Schulart „Gemeinschaftsschule“ informieren. Für Gespräche stehen Vertreter verschiedener Schularten sowie der Külsheimer Bildungseinrichtung bereit.

Einblick

Einen tieferen Einblick in das Konzept der PAGS sowie die Schulart Gemeinschaftsschule erhalten Eltern der Lerngruppe 4 am Dienstag, 4. Dezember, um 19 Uhr in der Mensa der Schule.

Eltern und Kinder der dritten und vierten Klassen in Külsheim oder der näheren Umgebung sind am Samstag, 19. Januar, von 15 bis 17 Uhr im Eltern-Schüler-Cafe der PAGS willkommen. Besucher können sich in lockerer Atmosphäre mit Eltern und Lernpartnern der Lerngruppen 5 bis 10 austauschen und sich einen weiteren Eindruck von der Schule verschaffen.

Ergänzend dürfen Viertklässler aus Külsheim und Umgebung jederzeit in den Unterricht der fünften Klassen „hineinschnuppern“. Terminvereinbarung ist im PAGS-Sekretariat unter Telefon 09345/333 möglich.

Am Samstag, 23. Februar, informiert die Schulleitung von 10 bis 12 Uhr über die Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg und das Konzept des „Haus des Lernens“, das seit 2009 an der Pater-Alois-Grimm-Schule umgesetzt wird. Nach einer kurzen Einführung können die Schulräume besichtigt werden.

Schulführungen sind auch während des Unterrichtsbetriebs möglich. Start ist mit Ausnahme der Weihnachtsferien im Januar und Februar dienstags um 14 Uhr. Anmeldung ist ebenfalls im Sekretariat erwünscht.

