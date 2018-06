Inklusion als Chance für alle begreifen

Anzeige

Külsheim.Über zwölf Jahre ist es her, dass in Külsheim ein paar Eltern, die eine allgemeine Schule für ihre Kinder mit Behinderung suchten, ein mutiger Schuldirektor, ein Kollege, der immer auf der Suche nach neuen Wegen war, eine Sonderschullehrerin frisch aus dem Referendariat von Praktiumserfahrungen aus Südtirol inspiriert und eine kreative Erzieherin zusammen etwas ausprobierten: Die gemeinsame Unterrichtung von Kindern mit und ohne Behinderung.

Alle Schüler dieser Klasse haben in ihrer Schulzeit erfahren: Inklusion ist ein Haltung. Nicht nur die Kinder, auch die Pater-Alois-Grimm-Schule Külsheim (PAGS) hat sich in dieser Zeit weiterentwickelt. Für die, die heute an der PAGS leben und lernen, ist es mittlerweile selbstverständlich: Inklusion ist eine Haltung.

In Berlin schreibt eine Frau ein besonders Buch: „Lauthalsleben“. Darin erzählt sie von ihrer lebenslustigen Tochter Lotte, die im Rollstuhl sitzt, von ihrer Suche nach einer gemeinsamen Welt mit Lotte, vom Kampf um Normalität und vom Umgang der Gesellschaft mit dem Thema Behinderung. Es geht um eine inspirierende Geschichte einer Mutter und ihrer besonderen Tochter, um ihre Sorgen, Wünsche und Träume und eine kluge Auseinandersetzung mit der Frage, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen.