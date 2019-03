Innere Sicherheit ist bei CDU Thema

Main-Tauber-Kreis.Festredner beim 48. Politischen Aschermittwoch am 6. März um 18.30 Uhr ist auf Initiative des CDU-Kreisvorsitzenden Professor Dr. Wolfgang Reinhart, MdL, Staatssekretär des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration, Julian Würtenberger im Gemeindezentrum in Hundheim. Bei der Veranstaltung werden neben der anstehenden Kommunal- und Europawahl auch die Themen der Inneren Sicherheit und weitere aktuelle landespolitische Entwicklungen stehen, so die Verantwortlichen.

Für Essen und Getränke sorgen die ehrenamtlichen Helfer der CDU Hundheim-Steinbach. Alle Interessierten können teilnehmen. Aus organisatorischen Gründen ist Anmeldung unter info@cdu-main-tauber.de oder Telefon 09341/2449 erwünscht.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.03.2019