Intensive Diskussion über neues Konzept

Matthias Berberich war gegen die Neubauten, obwohl die derzeit genutzten Gebäude in schlechtem Zustand seien. Er verwies auf den Flächenverbrauch auf grüner Wiese. Man solle sich Gedanken machen, bestehende Gebäude zu sanieren.

Annette Ries betonte, der katholische Kindergarten Külsheim solle an Ort und Stelle belassen werden, sei dieser doch auch identitätsstiftend.

Michael Adelmann plädierte dafür, die Kindergärten in Uissigheim und Eiersheim nacheinander auszubauen. Madelaine Würzberger sah bei der vorgeschlagenen Neuregelung für den Kindergarten Uissigheim die Gefahr der dann fehlenden Möglichkeit zur Rückkehr zur bisherigen Lösung. Zudem würden wegen Zuzug wohl mehr Plätze in Uissigheim gebraucht, was Manfred Burger später bekräftigte. Wie Kraft informierte, bestehe der Bestandschutz nur für die in Uissigheim bestehende Einrichtung.

Michael Grimm schloss sich mit Blick auf den katholischen Kindergarten Külsheim der Meinung Berberichs an. Er findet den jetzigen Platz „genial“. Martin Winkler reichten die vorgesehenen Krippenplätze in Hundheim aus. Er sah keine Probleme bei den angesprochenen Neubauten in Steinbach und Külsheim, kündigte aber an, dem Beschlussvorschlag nicht zuzustimmen, solange an die Trägerschaft der katholischen Kirche ihm unbekannte Bedingungen geknüpft seien.

Jürgen Goldschmitt meinte, er könne die Vorschläge mittragen. Die Kinderkrippe in Hundheim solle so wie schnell möglich entstehen. Beim katholischen Kindergarten in Külsheim und jenem in Steinbach favorisierte er Neubauten, denn er tue sich schwer mit Investitionen in Gebäude, die nicht der Stadt gehörten. Beim evangelischen Kindergarten könne eine Sanierung einhergehen mit der Schaffung von Krippenplätzen. In Uissigheim und Eiersheim sei man gut beraten, beide Einrichtungen zu erhalten.

Manfred Keller meinte: „Erst Hundheim, dann der evangelische Kindergarten Külsheim und dann sehen, was die Zeit bringt.“ Alfred Bauch unterstützte die Empfehlungen aus dem Rechnungsamt „voll und ganz“. Stefan Sack plädierte dafür, die Kindergärten in Uissigheim und Eiersheim so zu belassen, „wie es ist“. Ortsvorsteher Klaus Kuß mahnte, wenn es in Uissigheim keine altersgemischte Gruppe gebe, sei es in dem Teilort nicht möglich, die hier lebenden Kinder zu betreuen. Er sah gar eine massive Benachteiligung der Ortschaft.

Stephan Grimm befand das Konzept insgesamt als „sehr gut“ mit viel Potenzial. Gut sei, dass früh öffentlich diskutiert werde. Thomas Segner hatte nichts dagegen, mit Maßnahmen in Uissigheim und Eiersheim zu „warten“. Bei Steinbach solle überlegt werden, ob „Sanierung oder nicht“.

Viele profitieren

Bürgermeister Thomas Schreglmann unterstrich, der Vorschlag bewirke eine „Win-win-Situation“ und sei für die Standorte Uissigheim und Eiersheim eine gute Lösung. Bauch sah keinen Nachteil für Uissigheim. Beim katholischen Kindergarten Külsheim sah er die Gefahr, bei einer Sanierung die Betriebserlaubnis gar nicht zu erhalten.

Friedrich Morawietz betonte, in den vergangenen Jahren sei über die Kindergärten sehr viel gesprochen worden, meist in nichtöffentlicher Sitzung. Er stellte klar, der Beschlussvorschlag sei „ein Ergebnis unser aller Diskussion“ und die größtmögliche Klammer.

Nach Meinung von Theodora Ulrich wäre es vorstellbar, in Eiersheim ein Jahr zuzuwarten. Für Steinbach wäre ein Neubau von Vorteil, weil dieser weg von der Straße sei.

Der Bürgermeister unterbrach die Sitzung für Wortbeiträge der Zuhörer. Sonja Haberkorn, Geschäftsführerin für Kindergärten von der Verrechnungsstelle Tauberbischofsheim, erklärte, falls es zu Neubauten komme, sei für die Kirchengemeinde eine gesicherte Nachnutzung wichtig. Nur unter dieser Voraussetzung erfolge eine Zustimmung.

Ein Bürger wies auf einen vorbeugenden Brandschutz hin. Eine Frau mit Kindern in der Eiersheimer Betreuungseinrichtung wunderte sich, dass ein vollbesetzter Kindergarten geschlossen werden solle. Nach den Finanzen müsse geschaut werden, und da könne keine andere als die angedachte Lösung mithalten.

Erich Saur, stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrats der Römisch-Katholischen Kirchengemeinde Külsheim-Bronnbach, argumentierte, einem Neubau werde nur zugestimmt, wenn es eine Lösung für den Altbau gebe. Pflichtträger für Kindergärten seien die kommunalen Gemeinden. Die Kirchengemeinde habe viele Jahre kostenlos Gebäude zur Verfügung gestellt. Diese seien inzwischen stark abgewohnt.

Der Bürgermeister war zuversichtlich, hinsichtlich der Gebäude eine einvernehmliche Lösung zu finden.

Ein Bürger fragte nach, wie viel Geld von der errechneten Summe von den 4,2 Millionen Euro man als Zuschuss aus dem Ausgleichsstock erwarten könne. Stadtkämmerin Elke Geiger-Schmitt sagte, durch Landeszuschüsse und Ausgleichstock gehe man von Zuschüssen in Höhe von „50 + X“ Prozent aus. hpw

