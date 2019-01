Interimslösung gefunden

Der evangelische Kindergarten zieht zwischenzeitlich in dieses frühere Unterkunftsgebäude. Hans-Peter Wagner

Külsheim.Wenn der evangelischer Kindergarten in Külsheim saniert und erweitert wird, ist für eine Interimsunterbringung der Kinder nötig. Damit setzte sich der Gemeinderat am Montagabend auseinander.

Wie Bürgermeister Thomas Schreglmann sagte, soll das Interim 15 bis 18 Monate Bestand haben. Nach Meinung der Verwaltung sei eine Containerlösung zu teuer. Der Mannschaftsspeisesaal im vormaligen Wirtschaftsgebäude im Gewerbepark II habe den Nachteil, dass sich die Toiletten im Untergeschoss befinden. Deshalb wolle man das künftige Gebäude der Jugendmusikschule in der Bürgermeister-Kuhn-Straße 9 als Interimslösung nutzen.

Architekt Helmut Schattmann meinte, in der Kürze der Zeit sei zwar ein Entwurf ausgearbeitet, die Kosten aber noch nicht ermittelt worden. Das Gebäude werde umgebaut. Für den Kindergarten genutzt werden soll nur der Bereich links vom Eingang. Es gebe genügend Parkplätze und eine Feuerwehrzufahrt. Für ein Maximum von 70 Kindern könne alles eingerichtet werden, was gefordert sei. Schreglmann sprach von von einer perfekten Lösung, zudem gut gelegen in der Stadt.

Die Frage von Heinrich Väth, ob man die Interimslösung längerfristig nutzen könne, beantwortete der Bürgermeister auch angesichts weiterer Kindergartenbaumaßnahmen, mit „grundsätzlich ja“. Manfred Keller zeigte wundert, dass nun plötzlich möglich sei, was vor einigen Jahren nicht so gesehen wurde.

Schattmann betonte, man müsse unterscheiden zwischen endgültiger und Interimslösung. Ein sechsgruppiger Betrieb sei auf zwei Ebenen möglich, erfordere einen größeren Aufwand und einen Anbau. Man solle den Gedanken aber nicht komplett verwerfen. Im Wirtschaftsgebäude könne ein Kindergarten nur mit einem großem Anbau und gut beleuchteten Räume funktionieren.

Jürgen Goldschmitt betonte, diese Lösung könne nur ein Interimsein. Er tue sich noch schwer mit dem Gedanken „Steinbach auslagern“. Annette Ries konnte sich einen Anbau aus Holz vorstellen. Eric Bohnet fragte nach Auswirkungen auf die Nutzung des Gebäudes Bürgermeister-Kuhn-Straße 9 als Vereinsgebäude. Simone Hickl-Seitz, Geschäftsführerin der „Business Area Külsheim“, erklärte, man sei sich mit allen privaten Nutzern einig. hpw

