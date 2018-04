Investitionen in Kernstadt und Ortsteile

Anzeige

Christoph Kraft vom Rechnungsamt stellte mögliche Schritte zur Umsetzung einer Neukonzeption ausführlich vor. Er ging auf die Entwicklung in den Ortsteilen und die Bestandsaufnahme hinsichtlich der Gruppenformen ein, verglich vorhandene Plätze, Belegung und Bedarf und erläuterte die Umgestaltung der Betreuungsangebote in den vergangenen Jahren.

Kraft nannte als Vorgaben für die Neukonzeption kurzfristige und langfristige Perspektive, die weiter steigende Nachfrage an Kleinkind- und Ganztagesbetreuung, die Nachnutzung sanierungswürdiger Kindergartengebäude, die Abdeckung der zu erwartenden Nachfrage in der Gesamtstadt sowie die Trennung zwischen der Betreuung Ü3 (über drei Jahre) und U3 (unter drei Jahre).

Die Situationen in Uissigheim und Eiersheim wurden gemeinsam betrachtet. So sei in Eiersheim 2018 die Umwandlung zur Krippe für zehn Plätze bei Kosten von etwa 150 000 Euro ins Auge gefasst. In Uissigheim soll die Umwandlung zur Ü3-Gruppe mit dann 22 Plätzen erfolgen, wobei keine Umbauarbeiten entstünden. Die Maßnahme sei wohl bis Januar 2019 fertig. Ein für die Eltern kostenfreier Fahrdienst für Ü3-Kinder aus Eiersheim nach Uissigheim soll von der Stadt organisiert werden.

In Steinbach sei eine bauliche Erneuerung unausweichlich, so Kraft. Wegen des 2017 beauftragten Heizungeinbaus bestehe keine hohe Dringlichkeit. Der Ersatzneubau soll voraussichtlich im Heuweg ab 2021 durch die Stadt Külsheim erfolgen. Kosten: etwa 850 000 Euro.

In Hundheim sei Raum für eine zweite Gruppe vorhanden. Dies mache 2018 die Einrichtung einer Krippengruppe mit zehn Plätzen möglich bei Kosten von etwa 100 000 Euro. In der bestehenden Gruppe mit dann insgesamt 25 Plätzen könne es künftig maximal zehn Ganztagesplätze geben.

Im katholischen Kindergarten Külsheim bestehe höchste Dringlichkeit wegen des Gesamtzustands des Gebäudes und des Außengeländes, so der Redner. Hier sei ein einstöckiger Neubau (ab 2019; Kosten: etwa 2,5 Millionen Euro) in Planung mit wie bisher zwei Ü3- und zwei Krippengruppen. Die Standortfrage soll 2018 geklärt werden, in Frage kämen Flächen hinter der Schule oder bei der neuen Pflegeeinrichtung.

Der evangelische Kindergarten Külsheim, so Kraft, sei sanierungswürdig bei Kosten von etwa 600 000 Euro. Die Maßnahme könnte 2020/21 erfolgen. Entwicklungspotenzial sei durch das frei werdende Pfarrhaus gegeben. Je nach Entwicklung könne es entweder eine zusätzliche Gruppe oder eine Entlastung der Funktionsräume geben.

Es folgten im Überblick die aus der Neukonzeption resultierenden Angebotsformen ab Januar 2019 sowie die Kindergartengebühren und Öffnungszeiten. Mit der Einrichtung einer Krippengruppe im Kindergarten Eiersheim finde die Beschlusslage zur Mindestkinderzahl eines Kindergartens keine Anwendung mehr.

Eine der Hauptaufgaben

Der Bürgermeister unterstrich, die Kindergärten seien ein großes Thema. Man könne nun gute Sachlösungen für die Kernstadt und die Ortsteile präsentieren, insgesamt mit großer Flexibilität. Weil in diesem Bereich in den vergangenen Jahrzehnten viel zu wenig investiert worden sei, werde dies eine der Hauptaufgaben in den nächsten Jahren.

Die Verwaltung unterbreitete dem Gemeinderat folgenden Beschlussvorschlag: „Die Gruppe im katholischen Kindergarten in Eiersheim wird 2018 zur Kinderkrippe umgewandelt. Ziel der Eröffnung: 1. Januar 2019.“ Dieser wurde bei sieben Ja-, elf Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Der Beschlussvorschlag, die Gruppe im katholischen Kindergarten in Uissigheim in eine Gruppe für über Drei-Jährige umzuwandeln, wurde – auch auf Empfehlung des Bürgermeisters – bei drei Enthaltungen abgelehnt.

Das Gremium beschloss einstimmig, im katholischen Kindergarten Hundheim 2018 eine zusätzliche Krippengruppe einzurichten und die bestehende Gruppe zu einer Ganztagsgruppe für über Dreijährige umzuwandeln mit dem Ziel der Eröffnung am 1. Januar 2019.

Bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme entschied der Gemeinderat, für den neuen katholischen Kindergarten in Külsheim 2018 den neuen Standort oder die Sanierung der bestehenden Einrichtung festzulegen. Zieltermin ist in beiden Fällen der 1. September 2022.

Einstimmig beschlossen die Räte, die Sanierung des evangelischen Kindergartens Külsheim ab 2020. Falls Bedarf nach zusätzlichen Plätzen bestehe, könne – eventuell zeitlich vorgezogen – im evangelischen Pfarrhaus eine weitere Gruppe eingerichtet werden.

Bei vier Enthaltungen und zwei Gegenstimmen befürwortet wurde der Beschlussvorschlag, dass die Stadt Külsheim ab 2021 einen Ersatzneubau für den Kindergarten in Steinbach erstellt. Träger soll weiter die katholische Kirchengemeinde sein, die Gebäudenachnutzung des Altgebäudes „soll geregelt sein“.

Der Zeitplan, so der Bürgermeister abschließend, hänge von der Finanzierbarkeit im Rahmen des städtischen Haushaltes ab. hpw

