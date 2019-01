Investitionen in Rekordhöhe vorgesehen

Den Haushaltsplan der Stadt Külsheim hat der Gemeinderat am Montag bei einer Gegenstimme verabschiedet. Der Bürgermeister beschrieb den Etat mit den Worten „solide“ und „verlässlich“.

Külsheim. Bürgermeister Thomas Schreglmann erklärte, der Haushalt 2019 sei der erste in Doppik erstellte. Die geplanten Investitionen addierten sich auf die Rekordsumme von rund 4,5 Millionen Euro trotz Abschreibungen von über 2,1 Millionen Euro und ohne neue Schulden. Külsheim liege erstmals seit 18 Jahren bei einer Pro-Kopf-Verschuldung von unter 1000 Euro im Kernhaushalt. Die Stadt habe Schulden abgebaut, von der Konjunktur profitiert ihre Hausaufgaben gemacht und die eigene Steuerkraft permanent verbessert.

Stadtkämmerin Elke Geiger-Schmitt bekannte, dass man mit der Doppik noch Erfahrungen sammeln müsse. Der bisherige Verwaltungs- werde zum Ergebnishaushalt. Dessen Aufwendungen betragen 13,197 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es im Verwaltungshaushalt 13,433 Millionen Euro. Bei Prognosen zu den Einnahmen aus Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen wurde davon ausgegangen, dass die Wirtschaft 2019 weiter wachse. Aufgrund der Abschwächung der Konjunktur im Herbst abgeschwächt habe man im Etat die Einnahmen vorsichtiger angesetzt, so die Rednerin.

Einbruch bei Gewerbesteuer

Steuern und ähnliche Abgaben summieren sich im Haushaltsplan auf rund 5,058 Millionen Euro. Bei der Gewerbesteuer müsse, so die Kämmerin, ein größerer Einbruch müsse verkraftet werden. Deshalb gehe man nun nur von 70 000 Euro statt der zuvor angesetzten 1,250 Millionen Euro aus. Also werde bei den Unterhaltungsausgaben vorsichtiger agiert. Be den Einnahmen durch Zuweisungen und Zuwendungen liege man mit 4,432 Millionen Euro um etwa 300 000 Euro über der Summe von 2018.

Die aufgelösten Investitionszuwendungen als Gegenposten zu den Abschreibungen liegen bei 1,305 Millionen Euro, die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen bei 1,055 Millionen Euro. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 836140 Euro enthalten Miet- und Pachteinnahmen der Stadt sowie Holzverkaufseinnahmen. Der letzte Einnahmeblock umfasse Kostenerstattungen, Zinseinnahmen und sonstige ordentliche Erträge mit insgesamt 458 650 Euro, erklärte Geiger-Schmitt.

Die Personalkosten (2,851 Millionen Euro) sind etwa 280 000 Euro höher als im Vorjahr, wobei Teile aus einer Systemumstellung kommen. Sach- und Dienstleistungen sind mit 2,256 Millionen Euro veranschlagt. In dem Bereich werden vorläufig 175 000 Euro gesperrt, um den Rückgang bei der Gewerbsteuer zum Teil auffangen zu können.

Wie die Kämmerin betonte, stagnieren die Energiekosten oder gehen sogar leicht zurück. Abschreibungen werden mit 2,115 Millionen Euro gebucht. Bei entsprechenden Einnahmen (1,305 Millionen Euro) verbleiben 800 000 Euro an Abschreibungen im Ergebnishaushalt. Ziel in den kommenden Jahren sei, jeweils diesen Betrag im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Das ordentliche Ergebnis für 2019 sei im Haushaltsplan mit minus 52 000 Euro angesetzt, so die Stadtkämmerin. Dieses verschlechtere sich aufgrund des Gewerbesteuerrückgangs auf 327 000 Euro.

Viele Projekte

Geplant sei, informierte Geiger-Schmitt weiter, 4,465 Millionen Euro zu investieren. Eine solche Größenordnung habe es noch nie gegeben. 2019 seien zwei große Maßnahmen anfinanziert: der Ausbau der Rommelstraße und weiterer Straßen drum herum sowie der Umbau des evangelischen Kindergartens. Die größten laufenden Maßnahmen seien der Feuerwehr-Stellplatz Uissigheim (60000 Euro), die Restfinanzierung des Anbaus der Pater-Alois-Grimm-Schule (200 000 Euro), die Lüftung/Heizung der Schulsporthalle (100 000 Euro), der Umbau der Kindertagesstätte Hundheim (100 000 Euro), und der Umbau samt Eweiterung des evangelischen Kindergartens (750 000 Euro).

Geiger-Schmitt zählt zudem folgende Projekte auf: Sanierungsgebiete Külsheim und Hundheim (1,27 Millionen Euro), Kanal- und Straßenbau im Bereich Rommelstraße (1,2 Millionen Euro), Kanal Baugebiet „Steinwiesen IV“ in Steinbach (60 000 Euro), Dorfmitte Eiersheim (30 000 Euro) und den Turmbau am Uissigheimer Stahlberg (200 000 Euro). Außerdem sind Raten zur Finanzierung der Planungen für das Feuerwehrhaus Hundheim-Steinbach, für die Generalsanierung der Stahlberghalle und für die Ortsdurchfahrt Uissigheim eingestellt.

Finanziert werden die Investitionen mit Zuschüssen in Höhe von 2,775 Millionen Euro. Auch sind Einnahmen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen (1,29 Millionen Euro) eingeplant. Geiger-Schmitt sah diese Zahl als durchaus realistisch an. 2019 ist geplant, ein Darlehen in Höhe der Tilgung von 420 000 Euro aufzunehmen. Mittelfristig sollen die Schulden jährlich um 220 000 Euro reduziert werden.

Der Gemeinderat stimmte der Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan und Mittelfristplanung 2020 bis 2022 bei einer Gegenstimme von Stefan Grimm zu. Zuvor hatte die Kämmerin dem Gremium ausdrücklich für die angenehme Vorberatung des Etats gedankt.

