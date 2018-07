Investitionssumme bei 88 440 Euro

Bürgermeister Thomas Schreglmann teilte mit, die Sanierung der Oberfläche der Bronnbacher Straße sei gemacht und deutlich besser geworden.

Der Bürgermeister benannte die Sanierung der Büroräume im Rathaus als „auf der Zielgerade“.

Beim Sportplatz im Gewerbepark II hätten Schüler der Pater-Alois-Grimm-Schule mit Unterstützung des Bauhofs eine Pflasterfläche angelegt. Das ist „wunderbar geworden“, so Schreglmann. Er gab bekannt, die Stadt habe vom Landratsamt einen „relativ neuwertigen WC-Container“ erworben. Dieser komme an den Sportplatz im Gewerbepark II.

Der Schultes sagte, die Erweiterung des Baugebiets „Vorderes Lehen“ in Hundheim sei soweit fertig. Die Übergabe erfolge am Donnerstag.

Die Abbrucharbeiten in der ehemaligen Kaserne liefen planmäßig, so Schreglmann. Jedoch sei der große Brecher noch nicht da, was etwas verzögerte.

Der Bürgermeister informierte, für alle Ortsteile seien nun Defibrillatoren angeschafft. Die erste Schulung werde in Hundheim stattfinden, in den anderen Ortsteilen noch in diesem Jahr.

Schreglmann äußerte, es sei mit der VGMT gelungen, eine Bedarfshaltestelle am Hallenbad 25/12 einzurichten. Es bleibe demnächst weniger Zeit auf der Strecke, wenn Schüler zum Schwimmen und zum Sport fahren.

Der Bürgermeister benannte den Sonntag, 26. Mai 2019, als festgesetzten Termin für die Kommunalwahlen und die Europawahl.

Schreglmann sagte, die Sanierung des ehemaligen Sanitätsgebäudes der vormaligen Kaserne sei soweit fertig. Die „Aktiv-Welt-Külsheim“ habe ein neues Bettengebäude. Es gebe eine Einweihung am kommenden Montag, 30. Juli, um 18 Uhr.

Der Bürgermeister ging auf das extreme Starkregenereignis vom 15. Juli in Külsheim ein. 120 Feuerwehrleute aus der Gesamtstadt seien im Einsatz gewesen, es habe technische Unterstützung aus Tauberbischofsheim und Wertheim gegeben. Schäden seien auch an Straßen und öffentlichen Gebäuden aufgetreten, es gebe massive Ausspülungen am Amorsbach. Im privaten Bereich seien bis zu 250 Anwesen betroffen. Insgesamt sei man glimpflich davon gekommen, denn es habe keine Personenschäden gegeben.

Die Stadt habe diverse Container aufstellen lassen, damit Sperrmüll kostenlos entsorgt werden könne. Er richte, so der Bürgermeister, ein „großes Dankeschön“ an die Feuerwehrleute und den Bauhof. Am Dienstag, 31. Juli, um 19 Uhr werde für die Feuerwehrleute und die freiwilligen Helfer zu einem Umtrunk auf dem oberen Schlossplatz eingeladen. Auch Betroffene und Geschädigte könnten kommen.

Alfred Bauch fasste hinsichtlich des Unwetters die „Resonanz der Geschädigten“ zusammen. Er zollte der Verwaltung „höchstes Lob“ für schnelle und unbürokratische Hilfe, lobte das Management der Stadt in dieser besonderen Situation.

Martin Winkler fragte nach dem Geld, das für die Durchgängigkeit der Amorsbach bereitgestellt sei. Schreglmann antwortete, es habe sich noch nichts getan, weil die Firmen ausgelastet seien.

Ein Bürger verwies mit sprachlichem Nachdruck und nachvollziehbaren Beispielen darauf, was ihm bei dem Unwetter vor gut einer Woche ebenso wie bei vielen andern stärkeren Regenfällen an seiner Mühle am Amorsbach alles an Unappetitlichem angeschwemmt worden sei. Dies passiere seit fünf Jahren, „der Kanal ist zu schwach“. Der Bürgermeister sagte, „wir kommen auf sie zu“.

Ein anderer Bürger machte aufmerksam, was an dem neuen Biotop in Külsheim hinsichtlich Wegführung und Algenbildung verbessert werden könne. hpw