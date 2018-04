Jahrzehntelang Verein die Treue gehalten

Anzeige

Schriftführer Frank Bayer blickte auf das zurückliegende Jahr. Er erinnerte an das Osterfeuer ebenso wie an den Ausflug nach Neustadt an der Weinstraße, die Drei-Etagen-Party, an die Beteiligung am Kinderferienprogramm sowie an den Fronleichnam und Herz-Jesu-Prozessionen. Bei Letzteren haben Mitglieder die Lautsprecher getragen und den Blumenteppich vor der Kirchentreppe gelegt. Die Wanderung zum Weinfest am „Hohen Herrgott“ sei ebenso gut angekommen wie das Helferfest. Beim Großen Markt war man beim Umzug dabei und bewirtete wieder die Gäste auf dem roten Platz. Weiter gab es die sechste „After-Weihnachtsmarkt-Party“ und die Weihnachtsfeier im Gasthaus „Zur Rose“. Der Führungskreis hat sich sieben Mal, der Vorstand ein Mal getroffen.

Positiv waren die Berichte von Kassiererin Irmi Hanninger sowie der Kassenprüfer Thomas Ries und Anja Behringer. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet, die die Kassenprüfer im Amt bestätigt.

Geehrt wurden Stefan Semmler für 25 Jahre Mitgliedschaft bei der Kolpingfamilie, Rudi Blatz, Hubert Füger, Elisabeth Glaser, Gabriele Grimm, Christa Krug, Wolfgang Pauly, Meinrad Pfohl, Heinrich Seitz, Georg Stang, Monika Stemmler, Georg Stemmler, Hubert Wolpert und Harry Wörner für 40 Jahre. Wolfram Düll, Albrecht Grimm und Bernhard Keller sind dem Verein seit 50 Jahren treu, Manfred Richter 60 Jahre, Paul Keller 65 Jahre.

Die Versammlung sprach sich dafür aus, 2019 wieder an der „Burgkurzweyl zu Cullesheym“ teilzunehmen und der Vereinsgemeinschaft beizutreten. Neuhäuser verwies auf die Bezirks-Maiandacht der Verbände Kolping und KAB am 13. Mai in Lauda sowie auf die Planungen für eine Drei-Etagen-Party mit der hiesigen Lehrerband im Spätjahr. Zum Abschluss sangen die Versammlungsteilnehmer traditionell gemeinsam das Kolpinglied. kfk

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.04.2018