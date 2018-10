„Jede helfende Hand wird gebraucht“

Noch ist es ein halbes Jahr hin bis zum nächsten großen mittelalterlichen Spektakel in Külsheim, der „Burgkurzweyl zu Cullesheym“. Doch eine Vereinsgemeinschaft wurde schon jetzt gegründet.

Külsheim. Das erste große Treffen potenziell teilnehmender Vereine, Gruppen und Kleinstgruppen war am Freitagabend im Gasthaus „Grüner Baum“ in Steinfurt. Dabei gründete man gemeinsam die Vereinsgemeinschaft Külsheim „Burgkurzweyl zu Cullesheym 2019 GbR“.

Helmut Lawo begrüßte als Sprecher des vorbereitenden Gremiums knapp 70 Freunde der Burgkurz-weyl. Er freue sich über die vielen, die dem Aufruf gefolgt seien, um nach fast dreijähriger Pause wieder einzusteigen.

Das Gremium habe in vier Sitzungen einige Dinge vor besprochen. „Wir haben Erfahrungen durch die bisherige Veranstaltungen“, meinte der Sprecher, natürlich fließe ein, was verbessert werden könne.

Authentisch und glaubwürdig

Man wolle für das nächste Jahr wieder einen glaubwürdigen Mittelaltermarkt mit einem authentischen Erscheinungsbild präsentieren, unterstrich Lawo.

Das Markttreiben, das um Jahrhunderte zurück ver-setze, sei in der Region und überregional bekannt und die Vereinsgemeinschaft habe einen gewissen Ruf zu verteidigen in der Mittelalter-Szene. Daran gelte es weiter zu arbeiten.

Zur Neugründung der Vereinsgemeinschaft als „Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ (GbR) informierte der Sprecher, Bürgermeister Thomas Schreglmann. Jürgen Goldschmitt und er selbst hätten einen entsprechenden Vertrag unterschrieben, die GbR zur Organisation und Durchführung der Burgkurzweyl beginne Anfang 2019 und ende im Dezember 2019. Lawo erläuterte rechtliche Aspekte und stellte heraus, alle Interessenten könnten ab sofort Mitglied werden.

Der Sprecher erläuterte weiter, der Bürgermeister der Stadt Külsheim übernehme die Schirmherrschaft, die Vereinsgemeinschaft bekomme eine finanzielle Vorleistung durch die Stadt, welche natürlich zurück gezahlt werde. Über die Zeit der Zeit der Markttage inklusive Auf- und Abbau sei eine Unfallversicherung vorhanden.

Lawo ging auf einige geplante Neuerungen ein. So solle es keine große Bühne wie bisher geben, Wei-teres sei hier noch nicht festgelegt. Überlegungen seien da, einen Wasserablauf zu bauen, ausgehend von der Felsquellschänke über die Verbindungstreppe vom oberen zum unteren Schlossplatz hin zu einem kleineren See.

Gedacht sei auch an den Bau eines Lastenrades wie bei einem mittelalterlichen Baukran ähnlich eines Hamsterrades mit einem Durchmesser von etwa 4,40 Metern. Auch hier werde jede hilfreiche Hand gebraucht.

Alleinstellungsmerkmal

„Gehabt euch wohl, mein Herz ist erfreut, euch zu sehen“, so grüßte Burgvogt Jürgen Goldschmitt die Anwesenden.

Er verdeutlichte, die Vereinsgemeinschaft sei sehr froh, dass die Stadt Külsheim zum einen Versicherung und Schirmherrschaft übernehme, zum anderen durch Bauhof und Verwaltung intensiv bei der „Burgkurzweyl“ mit dabei sei.

Der Bürgermeister erklärte namens Stadt und Gemeinderat, man sei froh, dass die Vereinsgemein-schaft die „Burgkurzweyl zu Cullesheym“ am 1.,4., 5., 11. und 12. Mai 2019 an einem Mittwoch und zwei Wochenenden wieder durchführe. Die „Burgkurzweyl“ sei ein Alleinstellungsmerkmal und mache Külsheim einzigartig mindestens in Region. Schreglmann lobte die neuen Überlegungen, bezeichnete das Unterfangen als Herkulesaufgabe und wünschte allen viel Erfolg: „Der Virus dringt wieder durch“. Die Anwesenden bekräftigten dies mit einem durchdringenden „vivat, vivat, vivat!“.

Goldschmitt fragte reihum ab, welche Vereine/Gruppen welche Aktivitäten wieder oder neu durchführen möchten, die meisten der bewährten Beiträge sind wieder dabei. Er erklärte zum Umfang der Angebote, „was wir können, machen wir selber, was nicht, machen wir nicht“. Die „Burgkurzweyl“ profitiere vom Gesamterscheinungsbild, was 2016 eine fünfstellige Zahl an Gästen bestätigte.

Familienfreundliche Preise

Goldschmitt verwies einerseits darauf, dass es auch 2019 familienfreundliche Preise geben werde, andererseits auf die bereits vorliegenden Prospekte. Die bisherige Werbung sei wohl gut gewesen, denn „die Leute waren da“, Mund-zu-Mund-Propaganda helfe zudem.

Katja Firmbach informierte zu den finanziellen Abläufen, Claudia Thum darüber, dass es keine Stoff-ausgabe mehr gebe.

Es seien genügend Gewänder im Umlauf, eine Tauschbörse führe weiter. Lawo appellierte daran, sich rechtzeitig Gedanken über den Bedarf an Materialien zu machen, Goldschmitt sei hier Ansprechpartner.

Während lebhafter Diskussionen um einzelne Belange war auch zu erfahren, dass der übliche Gottes-dienst bei der bei der „Burgkurzweyl“ am ersten Sonntag stattfinde, also dem 5. Mai. Anderes blieb einstweilen offen, wird in den nächsten Wochen und Monaten weiter besprochen. Der Burgvogt meinte nach zwei Stunden Versammlung optimistisch, „wir werden eine schöne Burgkurzweyl 2019 feiern“.

Am Ende der Veranstaltung waren bereits einige Vereine und Gruppen Mitglied der neuen Vereinsgemeinschaft geworden. Viele weitere hatten sich mit dem nötigen Vordruck versorgt.

Die Verantwortlichen der „Burgkurzweyl zu Cullesheym anno 2019“ zeigten sich optimistisch, die 2016 erreichte Zahl von 44 Beitrittserklärungen zumindest zu erreichen, wenn nicht gar zu übertreffen. hpw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.10.2018