„Jede Menge Projekte, jede Menge Arbeit“

Zur Ortssanierung in Hundheim informierte der Bürgermeister, der Ausschuss habe festgelegt, die Anwesen mit den Hausnummern 22 und 26 in der Wertheimer Straße zu erwerben. Das „Jägerhaus“ (Nummer „22“) sei in der Ortsdurchfahrt ein markantes Gebäude, mache von der Kubatur her sechs bis acht Wohnungen möglich. Es gebe Zuschüsse, meinte Schreglmann, da könne etwas Modernes gemacht werden. Interessenten seien gesucht.

Weiter komme man mit der Sanierung in Hundheim auch durch einen Flächentausch in der Wertheimer Straße bei den Hausnummern 18 und 20. Damit ergebe sich ein neuer Flurstückzuschnitt, insgesamt eine „Win-win-Situation“. hpw

