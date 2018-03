Josef Hochstatter als Vorsitzender verabschiedet

Anzeige

Chance und Verpflichtung

Der Vorsitzende sagte zu Beginn seines Geschäftsberichts, der FC Külsheim habe das Sportgelände mit dem Sportheim gemäß Erbbaurechtsvertrag im November 2017 verantwortlich übernommen. Dies sei für den Gesamtverein eine Chance, gepaart mit Stolz, aber auch Verpflichtung, Verantwortung und Kosten. Der FC sei ein gut funktionierender Verein mit tollen Mitgliedern und außerordentlich engagierten ehrenamtlichen Übungsleitern, Helfern und Vorstandsmitgliedern. Jedoch werde die Bereitschaft, sich ehrenamtlich einzubringen, auch beim FC weniger und stelle den Verein vor neue Herausforderungen.

Viele seien verantwortlich für ein wieder einmal erfolgreiches Vereinsjahr, unterstrich Hochstatter, und ließ dieses Revue passieren. Der FC Külsheim habe seine Qualität bei verschiedenen Wettbewerben und Ausschreibungen unter Beweis gestellt, viele Neuerungen und Aufgaben gemeistert, Arbeitseinsätze in unterschiedlichen Bereichen erfolgreich durchgeführt. Herausragend sei die Beteiligung am Regionaltag der Stadt gewesen, gleichfalls die Bewirtung beim Sternmarsch anlässlich des Stadtjubiläums.

Der FC Külsheim habe seine Farben durch Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen hervorragend vertreten und sei die große Herausforderung der Sanierung des Flachdaches des Sportheimgebäudes angegangen. Hochstatter nannte die Fortbildung der Übungsleiter in der Ersten Hilfe ebenso wie vereinseigene Veranstaltungen. Dazu gehörten der Besuch der Freunde in Moret ebenso wie das 12-Stunden-Mountainbike-Rennwochenende inklusive Trial Run und Kids Race in prächtiger Zusammenarbeit mit dem Förderverein.

Genannt wurden die Teilnahme am Umzug des Großen Marktes, das „FC-Café“ dortselbst, der Weih-nachtsmarkt und die Jahresabschlussfeier. Gefunden seien eine neue Abteilungsleiterin Mountainbike und eine neue Jugendleiterin. Der Vorsitzende verabschiedete namens des FC den langjährigen Beisitzer Jürgen Pahl mit vielen lobenden Worten und einem Präsent, „unser Experte für Bauangelegenheiten, Arbeitseinsätze und unschätzbarer Helfer im Vorstand“.

Ausblick getätigt

Hochstatter nannte in seinem Ausblick den anstehenden Bürgertreff, bei dem verdiente Sportler des FC Külsheim öffentlich gewürdigt würden, und sprach die „SWR1-Disco“ an, bei welcher der Verein unterstütze. Am Wochenende 22. bis 25. Juni begehe der FC Külsheim in einem geschichtlichen Großevent den 50. Geburtstag der deutsch-französischen Partnerschaft mit dem Sportverein aus Moret. Das Wochenende 13. bis 15.Juli stehe ganz im Zeichen des Mountainbike-Rennens.

Hochstatter sagte Dank in viele Richtungen, betonte, dass ein Wirken im Verein nur im Team funktioniere und es nur gemeinsam möglich sei, einen Verein in dieser Größe zu erhalten, fortzuführen und den Bestand zu gewährleisten. Danach erklärte er, aus persönlichen Gründen und zum Wohle seiner Familie als Vorsitzender nicht weiter zur Verfügung zu stehen.

Derzeit 744 Mitglieder

Die Schriftführerin benannte einen Stand von 744 Mitgliedern, wobei es ich um 202 Kinder und Jugendliche handle und um 542 Erwachsene. 2017 habe es elf Vorstandssitzungen gegeben. Kassierer Dieter Duda listete Einnahmen und Ausgaben in der notwendigen Ausführlichkeit. Bertram Grein, er hatte mit Karl-Heinz Düll die Kasse geprüft, vermeldete „keine Beanstandungen“ und eine „saubere, Einwand freie Kassenführung“. Es folgten die Berichte der Abteilungen (gesonderter Bericht).

Die von Helmut Bundschuh beantragte Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Die vorgeschlagene Änderung der Satzung in den Bereichen „Wahlen“, „Vorstand“ sowie „Aufgaben und Befugnisse des Vorstandes“ erhielt nach ausführlicher Erläuterung einhellige Zustimmung. Die Neuwahlen ergaben, dass nunmehr Stefan Platz und Ralf Dorbath „Vorsitzende Verwaltung“ sind, der bisherige zweite Vorsitzende Ralf Baar zum „Vorsitzenden Verwaltung“ umbenannt wird. Der bisherige Kassierer Dieter Duda ward zum „Vorsitzenden Finanzen“ gewählt.

Neben Jürgen Pahl schied Ina Imhof als Beisitzerin aus, sie ist seit kurzem Jugendleiterin beim FC Külsheim. Ulrike Kromer und Sven Bohn bleiben Beisitzer, neu in diesem Amt sind Moritz Floder und Leo Dorbath. Die Bestätigung der Abteilungsleiter erfolgte en bloc, neue Abteilungsleiterin Mountainbike ist Silke Bundschuh. Kassenprüfer sind künftig Bertram Grein sowie Josef Hochstatter für den ausscheidenden Karl-Heinz Düll. Die Wahlen erfolgten allesamt einstimmig.

Aktion vorgestellt

Beim Punkt Verschiedenes stellte Sven Schweder eine Aktion vor, bei dem der FC Külsheim wie andere Vereine auch ein Spiel gegen einen renommierten Verein der Fußball-Bundesliga gewinnen kann.

Zum Ende der Mitgliederversammlung würdigte Baar die Verdienste des scheidenden Josef Hochstatter, der beim FC Külsheim von 2000 bis 2001 Beisitzer, von 2001 bis 2005 Schriftführer und seit 2013 Vorsitzender gewesen sei. Hochstatter habe sich „mit sehr viel Einsatz und Engagement“ immer um das Wohl des FC Külsheim gekümmert, auch als Schaffer, Sportler und helfende Hand. Der neue Vorsitzende überreichte dem „alten“ Vorsitzenden ein Präsent und Petra Hochstatter einen Blumenstrauß.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.03.2018