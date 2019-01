Jürgen Heinrich und Dieter Lange geehrt

Das Ordensfest der Fastnachtsgesellschaft „Külsheimer Brunnenputzer“ stimmte auf die kommende Kampagne ein.

Külsheim. Das Ordensfest der Fastnachtsgesellschaft „Külsheimer Brunnenputzer“ stimmte am Samstagabend im FG-Treffpunkt auf besondere Weise ein auf das, was vor den Narren der Brunnenstadt liegt. Diverse Ehrungen, die Vorstellung des Ordens sowie die Vereidigung von Elferräten, Garden und sonstigen Brunnenputzern standen dabei im Mittelpunkt.

Präsident Alexander Difloe begrüßte die Brunnenputzergemeinde in einer Zeit, in der die Planungen für die Prunksitzungen auf Hochtouren laufen, „langsam wird es ernst“. In Anwesenheit des Prinzenpaares Prinzessin Sandra II. „vom hohen Ross“ (Sandra Pahl) und Prinz Michel I. „vom Gänsberch“ formulierte der Präsident die Stimmungslage selbstbewusst mit „We are from Külse, we are the best“.

Difloe verwies auf die derzeit fünf Tanzgruppen der „Brunnenputzer“ und freute sich sichtlich, einige Tänzerinnen für langjähriges Engagement und eine große Leidenschaft für das Tanzen mit Urkunden auszeichnen zu können. Sechs Jahre tänzerisch dabei sind Lara Frank, Katy Cheyenne Hänisch, Sara Kuhn, Klara Lawo und Finja Pahl, bereits elf Jahre Luisa Behringer, Emilia Bohnet, Pauline Hamann und Sina Meixner.

Es folgten Ehrungen langjähriger Mitglieder. Lisa Beierstettel, Eric Bohnet, Larissa Goldschmitt, Bar-bara Grimm, Simone Hauck, Barbara Kuhn, Detlev Meixner und Beatrix Pahl blicken auf elf Jahre Mitgliedschaft, Nicole Berberich, Gabriele Gehrig und Dieter Zirkelbach bereits auf 22 Jahre Mitgliedschaft, Jürgen Heinrich und Dieter Lange gar auf 33 Jahre Mitgliedschaft. Für sie alle lagen Urkunden und „Ohstecknödele“ bereit.

Der Präsident fand anschließend den sprachlichen Bogen hin zum Jahresorden, welcher „an keinem Hals eines aktiven Fastnachters fehlen soll“. Die Külsheimer Fastnachter griffen ein aktuelles Thema auf und formulierten trefflich dies: „Der Orden, der bleibt heuer leer. Der Datenschutz gät nid mehr her!“ Um diese Leere etwas zu füllen, fügte man den QR-Code bei, welcher zur Homepage der „Brunnenputzer“ lenkt. Die Ornatsträger empfingen den Orden als Erste.

Gleichwohl hoch zeremoniell gestaltete sich die prägende Vereidigung „auf die Külsemer Brunnenputzer“, die sich gemeinsam und an den Händen haltend für die Kampagne einschworen. Dabei sprach der Präsident mit wohl gewählten, stark motivierenden Gedanken wie „seid stets präsent an närrischen Tagen, um Frohsinn in die Welt zu tragen. Drum gelobt auf unser Wohl: Brunnenputzer Äiwi Voul“. Dieser dreifach kräftige Erkennungsruf der „Brunnenputzer“ hallte gleich mehrfach durch den Raum, begleitet von des Präsidenten Order: „Denkt stets an diesen Treueschwur, nehmt’s nicht so ernst, s’ist Fastnacht nur.“ hpw

