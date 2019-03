Kameradschaftspflege steht ganz oben

Vor über vier Jahrzehnten wurde Dieter Braun (Michael Schumacher der Motorradfahrer) mehrfacher Weltmeister und Gewinner der Isle of Man. Die Begeisterung für das Motorradfahren war groß.

Steinbach. Am 17. März 1979 gründeten 28 begeisterte Motorradfreunde deshalb den Motorrad-Club Steinbach. Die Motorradenthusiasten kamen nicht nur aus Steinbach, sondern aus der ganzen Region.

Sinn und Zweck des Vereins ist es, den Motorradsport zu pflegen, ideelle Ziele des Motorsports zu verfolgen und Kameradschaft durch regelmäßige Zusammenkünfte und gesellige Veranstaltungen aufzubauen und zu festigen.

Fester Bestandteil des Vereins war und ist, die Fahrsicherheit für die Motorradfahrer zu festigen und auszubauen, etwa durch Geschicklichkeitstraining, wo möglichst langsam ein Parcours durchfahren werden musste.

In Zusammenarbeit mit den Polizeidirektionen wurden zahlreiche Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Verkehrssicherheit durchgeführt.

Hier wurden Unfallschwerpunkte mit Motorradfahrern im Main-Tauber-Kreis angefahren und analysiert, Fahrsicherheitstraining mit den Fokus auf bremsen und ausweichen in gefährlichen Situationen geübt.

All die Jahre ist Anfang September der Vereinshöhepunkt mit dem Motorradtreffen in Steinbach, wo seit 39 Jahren Motorradfahrer aus ganz Deutschland, Niederlande und der Schweiz fachsimpeln und entstandene Freundschaften pflegen und vertiefen.

Die Motorradfreunde Steinbach engagieren sich auch seit ihrer Gründung in vielfacher Weise bei sozialen Projekten, wie Spenden von Spielgeräten für die Spielplätze in allen Stadtteilen von Külsheim, Unterstützung des Kindergartens in Steinbach oder ganz aktuell bei Hilfsprojekten in Rumänien.

Diese ganzen schönen Ereignisse der zurückliegenden Jahre waren Anlass, 40 Jahre Motorradclub Steinbach zünftig zu feiern. Der Vorstand des Motorrad-Clubs Steinbach bedankte sich bei den zahlreichen Clubmitgliedern für ihre jahrelange Treue und ehrte die Gründungsmitglieder mit einem Präsent. goldi

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019