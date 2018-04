Kampagne war kurz, aber dennoch ereignisreich

Anzeige

Den Finanzbericht verlas Kassiererin Janine Kaserer. Die beiden Prüfer Gloria Schießer und Salina Difloé hatten an den Ausführungen nichts zu beanstanden. Die von Thomas Hilpert beantragte Entlastung des Vorstands wurde von den Fastnachtern einstimmig erteilt.

Bei den von Hilpert geleiteten Wahlen wurde Michael Klapka einstimmig als Vorsitzender bestätigt. Schriftführerin Maren Flegler stellte sich nach sechsjähriger Amtszeit nicht mehr zur Wahl. Einstimmig wurde Carolin Düll zu ihrer Nachfolgerin gewählt. Nach 16-jährigem Wirken im Vorstand stellte Thomas Ries sein Beisitzer-Amt zur Verfügung. Im folgt Ramona Zirkelbach nach. Auch sie wurde von der Versammlung einstimmig gewählt. Weiter bestätigte die Versammlung Michael Weber und Cornel Schreck als Beisitzer bestätigt. Lisa Beierstettel und Lisa Würzburger legten ihr Amt als Gardebeauftrage nieder. Ihre Nachfolgerinnen sind Julia Füger und Christina Wagner.

In seinem Schlusswort verwies der Vorsitzende auf die nächste Veranstaltung ein: das traditionelle Maibaumstellen am 30. April am Schlossplatz. zug

