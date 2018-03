Kindergärten droht die Überbelegung

Anzeige

Der Umbau würde unseren schönen, naturnahen Eiersheimer Kindergarten zerstören und unserem Ort eine wichtige soziale Struktur nehmen. Denn eine Krippe ist kein Kindergarten.

Sowohl unsere eigenen Kinder als auch die Krippenkinder müssten in ihre Einrichtungen gefahren werden, da in Eiersheim selbst kein Bedarf an einer Krippe besteht. Und nicht zuletzt wäre die Krippe eine isolierte Einrichtung, aus der die Kinder im Alter von drei an einen neuen Ort wechseln müssten.

Wegen eines anderen Grunds aber sollten sich alle Külsheimer für die Lösung in der Kindergartenfrage interessieren: Für die dann fehlenden Ü3-Plätze gibt es keinen Ersatz.

In Külsheim soll in absehbarer Zeit ein neuer Kindergarten gebaut werden, der sicherlich durch die Anzahl von Plätzen, aber auch durch den Ausbau der Randbetreuungszeiten an die Bedürfnisse der Zeit angepasst sein wird. Wir machen uns aber Sorgen, dass Kindergartengruppen im gesamten Stadtgebiet bis dahin überbelegt werden müssen, weil der Zuzug von neuen Familien in Külsheim nicht mehr aufgefangen werden kann.

Uns wurde gesagt, dass die Eiersheimer Kinder nach dem Umbau in Uissigheim eingegliedert werden sollen. Wahrscheinlich bedeutet das mit den aktuellen Zahlen bereits eine Überbelegung.

Wie andere Kindergärten hat der Eiersheimer Flüchtlingskinder aufgenommen. Hier besteht offensichtlich auch aktuell neuer Bedarf an Plätzen, da Külsheim eine Familienunterkunft hat. Ein Kind musste in Eiersheim bereits abgewiesen werden, weil die Gruppe jetzt mit 15 Plätzen voll belegt ist.

Nach der letzmaligen großen Diskussion um die Kindergärten 2015 beschloss der Gemeinderat die Regelung, dass ein Kindergarten schließen muss, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren weniger als zehn Kinder in den Kindergarten gehen.

Es stimmt, dass Geburten in Eiersheim in den letzten Jahren rar waren, trotzdem wurde die „magische Zehn“ nicht unterschritten.

Die Umwandlung in eine Krippe bedeutet für uns kein Fortbestehen unseres Kindergartens, wie es die Stadt schildert, sondern ein Unterlaufen dieser Regelung. Schließlich hat man damals auch eine Frist von zwei Jahren gesetzt, weil der Bedarf sich so schwer planen lässt.

Wir plädieren dringend dafür, dass der Kindergarten Eiersheim erhalten wird und die neuen Krippenplätze dort geschaffen werden, wo sie auch gebraucht werden, nämlich in Külsheim.

So kurzfristig, wie die Plätze gebraucht werden, wären Miet-Container vielleicht eine gute Lösung. Ihr Standort wäre frei wählbar und sie könnten nach dem geplanten Neubau einer Einrichtung einfach zurückgegeben werden.

Wir glauben, dass unser Kindergarten auch nach dem Neubau wegen seiner Größe und Naturnähe attraktiv für Külsheimer bleibt: Immer wieder entscheiden sich Eltern gerade wegen dieser Eigenschaften für eine Einrichtung, sei es weil ihr Kind besonders zart und schüchtern ist oder weil sie wollen, dass viele Aktivitäten draußen passieren.

Genau in diese Draußen-Aktivitäten will der Förderverein gerne investieren (geplant sind die Anschaffung eines Bauwagens und das Einrichten eines Kinderwanderwegs).

Denken wir an die Attraktivität unserer Teilorte, und an die Qualität unserer Betreuungsplätze!

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.03.2018