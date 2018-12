Kindergartenkinder sangen für Senioren

Eiersheim.Die Mädchen und Jungen des Eiersheimer Kindergartens besuchten wieder die Senioren der Ortschaft zuhause oder im Dorfmuseum, um sie mit weihnachtlichen Liedern zu unterhalten. In der „guten Stube“ des Museum führten die Kinder auch einen Kerzentanz auf. Das Lied „Ihr Kinderlein kommet“ sangen Jung und Alt gemeinsam, sichtlich gerührt. Zum Abschluss wurde die Liedauswahl dann international, „Wir wünschen ’ne frohe Weihnacht“ wurde zu „We wish you a Merry Christmas“ und zu „Mir wünsche ä frohi Weihnacht“. Als Zugabe erklang „Feliz Navidad“.

Wie es im Bericht der Verantwortlichen weiter heißt, wurden kleine Geschenke an die Anwesenden übergeben, die Kinder wiederum mit Naschereien verwöhnt.

