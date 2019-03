Komplett neues Trio an die Spitze gewählt

Der St.-Elisabeth-Verein blickte auf das vergangene Jahr zurück. Mit Heike Obst, Silvia Wolf und Bernd Zimmerle wählte man ein komplett neues Vorstandsteam.

Külsheim. Nach der Begrüßung ging die Vorsitzende Siglinde Keller auf die Vereinsgeschichte und die ursprünglichen Aufgaben ein. Gleich geblieben sei die Aufgabe einer christlichen Gemeinde, der Dienst am Nächsten. Der St.-Elisabeth-Verein wolle einen konkreten Beitrag leisten, gemeinsam die Zukunft zu gestalten nach dem Motto „Miteinander – füreinander – mitmachen“. Unterstützt würden ältere und hilfebedürftige Menschen, die Lebensqualität von Mitbürgerinnen und Mitbürgern verbessert.

Einblicke gegeben

Stefanie Wolpert gab Einblicke in die Finanzen, die Kassenprüfer Gertrud Seitz und Hubert Dahl hatten nichts zu beanstanden. Die von Edeltraut Preissler vorgeschlagene Entlastung wurde einstimmig erteilt.

Keller berichtete zum Besuchsdienst. Dieser habe es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen aus Küls-heim zu besuchen, die sich unterschiedlicher Gründe wegen nicht mehr so recht am Gemeindeleben beteiligen könnten.

13 Frauen und zwei Männer hätten in den beiden Jahren etwa 35 Gemeindemitglieder zuhause besucht, deren 21 im Pflegeheim Külsheim sowie zehn Gemeindemitglieder, die in auswärtigen Pflegeheimen leben. Am Elisabeth-Gedenktag am 19. November werde in einem Gottesdienst der verstorbenen Mitglieder gedacht.

Die Vorsitzende informierte über die Seniorenwohnanlage „Blaues Haus“, wo der St.-Elisabeth-Verein mit Unterstützung durch die Stadt Külsheim Räumlichkeiten nutze. Es gebe monatlich gesellige, religiöse und kulturelle Veranstaltungen sowie Seniorennachmittage. Das Unwetter vom 15. Juli 2018 habe die Räume unter Wasser gesetzt, in der Folge sei bis Februar 2019 keine Nutzung möglich gewesen.

Wissenswertes aufgezeigt

Heike Obst zeigte Wissenswertes zur Nachbarschaftshilfe auf. Man biete weitergehende Hilfen an, die sich an den Wünschen und den Bedürfnissen der hilfesuchenden Menschen orientiere. Für die Nachbarschaftshilfe, so Obst, hätten im Jahr 2017 25 Frauen und zwei Männer insgesamt 4272 Stunden in 45 Haushalten erbracht, 2018 die gleiche Zahl an Mitarbeitern 3745 Stunden in 46 Haushalten. Derzeit werden 55 Haushalte mit 25 Mitarbeitern betreut.

Zum Infobüro sagte Obst, zu den Bürozeiten werde Hilfe angeboten oder vermittelt, zudem verschiedenste Anfragen angenommen. Im Berichtszeitraum seien 202 Sprechzeiten mit insgesamt 602 Stunden abgehalten worden, 612 Personen hätten das Büro als den zentralen Ort aufgesucht, an dem die Fäden zusammenliefen.

Zur Betreuungsgruppe sprach Waltraud Adelmann in Vertretung von Margarete Lawo. Das Betreu-ungskonzept sei speziell auf die Bedürfnisse der Senioren abgestimmt und werde mit Elementen der Bewegungs-, Beschäftigungs-, Spiel- und Musiktherapie gestaltet. 142 Betreuungstage, 24 Gäste, 18 Mitarbeiterinnen waren die Kennzahlen für 2017, 143 Betreuungstage, 18 Gäste, 18 Mitarbeiterinnen die Zahlen für 2018. Zurzeit gebe es noch freie Plätze, so Adelmann.

Drei Fahrzeuge im Einsatz

Zum Fahrdienst äußerte Karl-Heinz Reinhart, es seien drei Fahrzeuge im Einsatz, die von zehn Männern und drei Frauen ehrenamtlich im Wechsel gelenkt werden. Der Bürgerbus befördere hauptsächlich Kinder in die umliegenden Kindergärten. 2017 habe es 455 Fahrten für die Betreuungsgruppe gegeben, 144 Fahrten in Krankenhäuser, zu Arztbesuchen und zum Einkaufen. 2018 gab es diese Zahlen: 426 Fahrten für die Betreuungsgruppe, 164 Fahrten in Krankenhäuser, für Arztbesuche und zum Einkaufen. In zwei Jahren seien 64 272 Kilometer gefahren worden, so Reinhart, „alles unfallfrei“.

Keller ergänzte, für pflegende Angehörige bestehe ein Gesprächskreis, der etwa alle sechs Wochen im Blauen Haus stattfinde und von einer Fachkraft der Katholischen Sozialstation geleitet werde. Die Vorsitzende richtete zahlreiche Dankesworte in viele Bereiche.

Reinhart stellte die Änderungsvorschläge zur Satzung vor, welche einhellig angenommen wurden. Der Zweck des Vereins lautet neu formuliert so: „Der Verein hilft Familien in der Betreuung und Versorgung kranker und behinderter Familienmitglieder und bedürftiger Menschen.“ Die Versammlung vereinheitlichte zudem den Mitgliedsbeitrag und beschloss, dass es ab sofort ein Vorstandsteam gebe.

Einstimmiges Votum

Im Vorfeld der Wahlen wurde bekannt, dass Siglinde Keller, Karl Heinz Reinhart und Margarete Lawo aus dem bestehenden Vorstandsteam ausscheiden. Ins neue Vorstandsteam gleichberechtigter Vor-sitzender wählte man einstimmig Heike Obst, Bernd Zimmerle und Silvia Wolf.

Külsheims Pfarrer Joachim Seraphin und Bürgermeister Thomas Schreglmann sprachen jeweils ihren Dank und ihre Anerkennung aus. Die Versammlung sprach Aspekte des Themas „Datenschutz“ an. Nach dem offiziellen Teil ergaben sich gute Gespräche bei Kaffee und Kuchen. hpw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019