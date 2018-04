Kostenlos schnuppern

Anzeige

Külsheim.Der TC Külsheim feiert den Start in die Sommersaison mit einem großen Tennisaktionstag. Am Sonntag, 29. April, von 10 bis 16 Uhr haben alle Besucher auf der Tennisanlage am Sportzentrum Külsheim Gelegenheit, den Tennissport hautnah zu erleben und das vielseitige Angebot des TC Külsheim kennenzulernen.

Hier bietet sich allen Interessierten die Gelegenheit, kostenlos unter der Anleitung der Mitglieder des TC Külsheim zu „schnuppern“.

Willkommen sind alle Kinder, Jugendliche und Erwachsenen, die schon immer einmal den Tennissport ausprobieren wollten, aber auch diejenigen, die vielleicht nach einer längeren Pause den Wiedereinstieg wagen wollen. Das Programm besteht unter anderem aus folgenden Aktionen: Schnuppertraining für jede Altersklasse, Kleinfeldtennis, Ballspiele, Unihockey, Eltern-Kind Tennisspielen und einen Tennisparcour mit koordinativen Aufgaben.