Kulturträger hat 21 Aktive

Uissigheim.Der Männergesangverein Eintracht Uissigheim hat sich zur Jahreshauptversammlung getroffen.

Vorsitzender Fritz Krug erinnerte an die verstorbenen Vereinsmitglieder Alois Müller und Helmut Martini und würdigte deren Verdienste für den Verein. Gerhard Walter ging im Bericht des Schriftführers auf das Vereinsgeschehen im vergangenen Jahr ein. Kassier Wolfgang Bundschuh-Nahm verwies auf eine gute Finanzlage. Die Kassenprüfer Johannes Bergauer und Georg Stemmler bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Daraufhin wurde der Vorstand von der Versammlung einstimmig entlastet.

Dirigentin Christine Bischof war krankheitsbedingt entschuldigt. Der Vorsitzende trug vor, dass im vergangenen Jahr 34 Proben und elf Auftritte stattgefunden haben. Aktuell zähle der Chor 21 Sänger, so dass man bei Anwesenheit aller noch öffentlich auftreten könne. Trotzdem bereite ihm die personelle Entwicklung erhebliche Sorgen, so Krug. Bei dieser Personallage sei es dringend notwendig, dass bei den Proben alle Sänger anwesend sind, betonte der Vorsitzende eindringlich.

Durchschnittlich nahmen im abgelaufenen Jahr 17 Sänger an den Proben teil. Wenn der Verein auch in den nächsten Jahren funktionsfähig bleiben solle, dann seien alle aufgerufen, sich verstärkt einzubringen, appellierte der Vorsitzende an die Vereinsmitglieder.

Ortsvorsteher Klaus Kuß betonte die Notwendigkeit, sich frühzeitig Gedanken über die Zukunft des Vereins zu machen. Man sollte keineswegs in der Vergangenheit verharren. Dennoch sei erwähnenswert, dass der Männergesangverein seit über 140 Jahren ein wichtiger Kulturträger in Uissigheim sei. Den Verein zukunftssicher zu machen, müsse als Verpflichtung der heutigen Generation gesehen werden. Klaus dankte allen Verantwortlichen für ihren ehrenamtlichen Einsatz und sagte dem Verein weiterhin seine Unterstützung zu.

Abschließend gab Fritz Krug bekannt, dass am 24. März ein Liedernachmittag stattfinden werde. Bislang nehmen fünf Chöre teil. mgv

