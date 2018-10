Liane singt zum runden Geburtstag

Steinfurt.Das Gasthaus „Grüner Baum“ in Steinfurt besteht nun seit 130 Jahren. Außerdem freut sich die Familie Bundschuh, die den Gasthof in fünfter Generation betreibt, über den neuen Wintergarten. Beides zusammen wollen sie am Samstag, 13. Oktober, ab 17 Uhr mit der gesamten Bevölkerung feiern.

Dabei wird den Besuchern allerhand geboten, wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt. So sorgen ab 20 Uhr im Festsaal Schlagersängerin Liane und die „Capris“ für die passende Musik und Stimmung. Eine Feuershow mit der Gruppe „Flamazing“ steht um 21 Uhr auf dem Programm.

Die Sängerin Liane ist in der Region gut bekannt. Bei zahlreichen Auftritten, unter anderem bei verschiedenen Fernseh-Sendungen, begeisterte sie das Publikum mit deutschen Schlagern. Liane wurde zur „Künstlerin des Jahres“ ausgezeichnet und mit dem Medienpreis „smago-award“ ausgezeichnet. Beim MDR war sie für den „Herbert-Roth“-Fernsehpreis nominiert. Außerdem hat sie beim „Grand Prix der Volksmusik“ teilgenommen.

Seit zwei Jahren machen die „Capri’s“ erfolgreich Musik. Mit dem Lied „Das Mädchen von Capri“ erfüllte sich das Duo seinen Traum von der ersten eigenen Single. Komponiert und getextet wurde das Stück von Leadsänger Reiner, der von Keyboarder Klaus begleitet wird.

