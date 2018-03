Liebe zur Musik gefühlvoll ausgedrückt

Anzeige

Der Männergesangverein Steinbach (Leiterin: Eva Wiesmann) lud zuerst zum „Frühlingsspaziergang“ ein und spannte dann mit „Um uns die schönsten Blumen“ den Bogen weiter zum erwachenden Sommer. „Freunde lasst uns trinken“ war dann quasi ein Aufruf, das Leben in geselliger Runde zu genießen.

Welt der Operette

Der Männergesangverein Harmonie Külsheim (Claudiu Berberich) sang seine Lieder aus terminlichen Gründen in einem Block. „Walzer As Dur“ hob ab auf die ersten Laute im Frühling beim „Jägerlied“ handelte es sich um eine melodische Volksweise. „Der Wanderer“ besang die Sehnsucht als Ziel, das Marschlied „Ach die Weiber“ entführte in die Welt der Operette und beschloss diesen Anschnitt des Abends.

Der gemischte Chor des Gesangvereins Dietenhan (Elmar Sührer) trug zuerst „Tiritomba“ vor. Der zeitlose Ohrwurm regte zum Mitsingen an. Mit „Gö du bleibst heut Nacht bei mir“ ging es musikalisch in die Sparte Pop-Rock. Der Männerchor des Gesangvereins Trennfeld (Volker Thoma) präsentierte das schwungvolle Volkslied „La Morettina“ und sang bei „Entschuldigung“ von jenem, der aus Sehnsucht manch Glas zuviel trank.

Der gemischte Chor „NasSingers“ (Marion Winkler) bejubelte singend bei „Im Grünen“, wie die Trübsal des Winters durch die Fröhlichkeit des Frühlings abgelöst wird, und ließ mit „Sommerpsalm“ eine Hymne folgen.

Die Klangkörper zeigten die beträchtliche Bandbreite ihres Könnens, überzeugten mit harmonischem und wohlklingendem Chorgesang. Klare und ausgewogen agierende Stimmen präsentierten die Stücke ebenso gefühlvoll wie sehr lebendig.

Verdienter Applaus

Die Ensembles machten auf ihre jeweils individuelle Art und Weise beste Werbung für den Chorgesang und wurden auch dafür mit verdientem Applaus belohnt. Der bunte Strauß an vielfältigen Stücken und Melodien machte nicht nur Freude, sondern zeigte deutlich die vorhandene Liebe zur Musik. Der Liederabend erwies sich von Beginn an als ein erfreuendes und Freundschaft förderndes gemeinsames Singen.

Nach der Pause boten die „Nas-Singers“ die berühmte Serenade „Unsere kleine Nachtmusik“ und das bekannte Trinklied „Tourdion“. Die Trennfelder ließen die „Glocken der Heimat“ erzählen, wann es zu ruhen und wann es zu genießen gilt. Das as Lied „Lob des Bieres“ indes sprach für sich. Der Gesangverein Dietenhan stimmte das bekannte Lied „Seemann“ an, zeigte danach bei „Applaus, Applaus“, wie ein Lied aus den Charts im Chor umgesetzt werden kann, und besang den „Lindenbaum“.

Die Gastgeber beschlossen den Liederabend mit dem gern gesungenen „St. Malo“ sowie mit „Klinge, Lied, lange nach“, auch um damit den Gästen für die Zukunft viel Glück zu wünschen.

Der Abend bot Lieder von bedeutenden Komponisten und unbekannten Verfassern, Lieder zum Frühling und über die Liebe, oft mit sehr poetischen Texten und zeitgemäßen Arrangements. Manche Werke animierten eher zum bedächtigen Zuhören, andere zum Mitsingen. Manchmal stimmte der ganze Saal mit ein.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018