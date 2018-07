Anzeige

Uissigheim.„Lieder aus dem Leben“, schwärmte ein Besucher nach dem Konzert von Ulrike Walter am Sonntag in Uissigheim. Die Sängerin überzeugte ihr Publikum in ihrer Scheune über zwei Stunden lang mit ihren in Mundart gesungen Liedern. Dabei bot sie bereits bekannte Texte und Melodien sowie einige neue.

Walter hatte diesmal mit Ulrike Köhler (Uissigheim) und Joachim Gessler (Dittwar) bei ihrem Konzert zwei Mitstreiter. In ihren Texten beleuchtete sie die kleinen und die großen Dinge des Daseins. Dadurch fühlten sich die Zuhörer in den Alltag entführt.

Walter hatte einige Stücke neu im Programm. Dazu gehörte ein Loblied auf „Weibsbilder“, die wohl geformt keiner Norm entsprechen. Wichtig sei nur, „dass du die Göttin in dir fühlst“, riet die Uissigheimerin der Damenwelt.