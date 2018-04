Lieder stimmungsvoll interpretiert

Anzeige

„Lasst uns miteinander vor Freude singen“: So hieß es in einem Lied beim geistlichen Chorkonzert der Sängergruppe V im Chorverband Badisch Franken in der Hundheimer Kirche St. Margareta.

Hundheim. Sieben der elf Mitgliedsvereine traten mit jeweils drei Beiträgen auf und verzauberten mit ihren Stimmen die Zuhörer.

Nach der Eröffnung durch Fritz Krug, Vorsitzender der Sängergruppe V, sang der Männergesangverein Harmonie Külsheim (Leitung: Claudiu Berberich) „Von guten Mächten“, „Herr, deine Güte reicht so weit“ sowie „Vater unser“.