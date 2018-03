Lob für die Nachwuchsarbeit

Anzeige

Zum Ende seines Berichtes gab er einen Ausblick auf wichtige Termine in 2018, wie beispielsweise das Vatertagsfest am 10. Mai im Finsteren Grund oder das Jahresabschlusskonzert am 1. Dezember, bei dem der Verein sein musikalisches Können unter Beweis stellen wird. Zum zweiten Mal wird der Verein im Juli in Kooperation mit der Pater-Alois-Grimm-Schule ein Musical in der Festhalle aufführen.

Spengler bedankte sich bei allen aktiven Musikerinnen und Musikern für deren Einsatz und bei allen Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement. Ebenso gab es Dankesworte an die Stadt Külsheim.

Der Kassiererin Lena Eckert wurde von den Prüfern Helmut Lawo und Marion Duda eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Neuwahlen

Im Anschluss leitete Lawo die Neuwahlen ein und bedankte sich noch bei den beiden ausscheidenden Mitgliedern, Celina Ballweg und Johannes Zeh, für ihre geleistete Arbeit. Neu in den Vorstand wurden Florian Wolpert und Sophia Henn, beide als Beisitzer, gewählt: Richard Spengler wurde in seinem Amt als Vorsitzender, Silke Schäfer als Schriftführerin und Jürgen Ballweg als Beisitzer bestätigt.

Anschließend ließ der Dirigent Christoph Wolpert das abgelaufene Jahr Revue passieren. Dabei hob er hervor, dass das Orchester mehrfach gezeigt habe, mit welch hervorragender Leistung das Orchester musizieren kann. Dies könne natürlich auch nur stattfinden, wenn der Verein in Vollbesetzung musiziert.

Wie im letzten Jahr appellierte Wolpert an alle, mehr Verantwortung für den Verein zu übernehmen und pflichtbewusst den Weg zur Probe zu suchen. Er bedankte sich bei all denen, die regelmäßig die Probe besuchten und wünschte sich von den restlichen Musikerinnen und Musiker mehr Verlässlichkeit.

Richard Spengler bedankte sich bei Hildegard Ballweg mit einem Präsent für ihre bestens geleistete Arbeit als Notenwartin.

Jugendwart Johannes Zeh dankte im Namen des Vorstands den Jugendlichen für ihre hervorragend geleistete Arbeit, sei es beim Kappenabend oder bei der Teilnahme am Faschingsumzug in Hardheim. Ebenso ist der Erfolg des JBO (Jugendblasorchesters) nur durch Mitarbeit der Jugendlichen zu so schnellem Erfolg geworden.

Im weiteren Verlauf würdigte auch der Dirigent des JBO, Florian Wolpert, alle, die dazu beigetragen haben, dass dieses Orchester so erfolgreich ist. Er dankte den Kindern, den Eltern, den vielen Mentoren und auch Jürgen Ballweg, der immer im Hintergrund alle Fäden in der Hand hat. Zur Freude aller, konnte der Dirigent des JBO den nächsten Auftritt beim Bürgertreff in Külsheim am 22. März verkünden.

Desweiteren wünschte sich Jürgen Ballweg mehr Engagement von denen, die nicht in der Generalversammlung anwesend waren. Zudem wurden die Mitglieder informiert, dass man sich in naher Zukunft Gedanken zum Thema „Uniform“ machen müsse und dass bereits im nächsten Jahr wieder die Burgkurzweyl in Külsheim anstehe.

Montag, 19.03.2018