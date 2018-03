Mannigfache Aktivitäten mit schönen Erfolgen garniert

Anzeige

Willi Kaulartz informierte über Damenfußball, AH und Senioren. Die Damen hätten in der Spielgemeinschaft mit dem VfR Uissigheim ein erfolgreiches gemeinsames erstes Jahr gespielt, sich spielerisch, taktisch und kameradschaftlich weiter entwickelt und die Damenfreizeitrunde als Vizemeister abgeschlossen.

Zu den Alten Herren sagte der Abteilungsleiter, diese hätten ein geselliges und sportlich nebensächliches Spieljahr durchlebt, sich deshalb auf Trainingseinheiten und freundschaftliche Zusammenkünfte konzentriert.

Die Resultate der Senioren-Mannschaften in der Kreisliga und in der Kreisklasse C2 seien in der letzten Saison nicht wirklich zufriedenstellend gewesen, konstatierte Kaulartz. In der neuen Saison habe man mit Verletzungspech und Umstellungen, speziell im Defensivbereich zu kämpfen. Die „Erste“ sei bis Jahresende im Tabellenkeller festgehangen, die „Zweite“ besser dagestanden wie im Jahr zuvor.

Meixner berichtete zur Jugendabteilung, dass nach einem Jahr mit kommissarischer Führung mit Ina Imhof eine Jugendleiterin und mit ihm ein Jugendkassenwart gewählt sei. An besonderen Aktivitäten der Jugendabteilung nannte er die Christbaumsammelaktion, die stundenweise Beaufsichtigung einer Hüpfburg durch jugendliche Beisitzer, die Durchführung eines F-Junioren-Spieltags, die Durchführung des Trail-Run beim 12-Stunden-Rennen, „Freies Zelten“ im Rahmen des Kinderferienprogramms sowie die Bewirtung eines Hallenspieltags des Fußballkreises.

Irmi Trevisan beleuchtete die Abteilung Leichtathletik, in der viele Abläufe gleich geblieben seien. Ab der kommenden Sommer-Saison müssten die Kinder-/Jugendgruppen in drei Gruppen aufgeteilt wer-den. In den Wintermonaten seien „lange Winterläufe“ organisiert worden, den wöchentlichen Lauftreff gebe es ebenso weiter wie monatliche Sportabzeichen-Treffs. Neu im Programm sei die Veranstaltung „Puls 300“, die erstmals Crosslauf und Hindernis-Fun-Lauf angeboten habe. Der Blick auf die Wettkampf-Aktivitäten reichte von der Aufnahme einer jungen Leichtathletin in den Regional-Kader-C über die Teilnahme an längeren Läufen im näheren Umland hin zu einem Jedermann-Zehnkampf und Bahnwettkämpfen. Aus der Kooperation Schule/Verein resultierten 2017 insgesamt 191 Sportabzeichen an der Pater-Alois-Grimm-Schule.

Silke Bundschuh wusste zur Abteilung Mountainbike, bei der auch das 12-Stunden-Rennen in Küls-heim im Mittelpunkt steht, von der Teilnahme beim „Night Ride“ des örtlichen Radsportvereins, wö-chentlichen Ausfahrten, der Teilnahme an Drei- und Sechs-Stunden-Rennen sowie einer Wanderung nach Uissigheim.

Hans-Peter Wagner, Abteilungsleiter Tischtennis, berichtete zum sportlichen Bereich der vergangenen Saison von der Meisterschaft des Schülerteams, dem Aufstieg der Herren 3 in die Kreisliga, dem Tauberpokal-Geinn der Mannschaft FC Külsheim 1/2, aber auch vom verpassten Klassenerhalt der Herren 2 in der Bezirksliga Ost.

Bei Individualwettbewerben habe es gute Ranglistenplätze innerhalb des Verbandes ebenso gegeben wie Erfolge beim Verbandsentscheid der Mini-Meisterschaften oder den Badischen Senioren-Meisterschaften. Saisonabschluss, Ferienprogramm der Stadt oder Stadtmeisterschaften gehörten wie immer zum Jahresablauf. Momentan hätten die Herren 1 in der Be-zirksliga Ost und die Herren 2 in der Bezirksklasse Chancen auf den jeweiligen Aufstieg.

Ingrid Höfert gab zur Abteilung Turnen fundierte Einblicke in den wöchentlichen Trainingsablauf in insgesamt sechs Bereichen. Beim Mutter-Kind-Turnen seien Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren mit ihren Mamas oder Papas aktiv, beim Kinderturnen Kinder von vier bis sechs Jahren. Älter seien die Teil-nehmer der Kraftsportausdauergruppe, beim Aerobic würden zu Musik Koordination und Ausdauer trainiert. In der Juniorinnengymnastikgruppe würden Übungen für unterschiedliche Bereiche gemacht, in der Gruppe „Aktiv und bewegt ins Alter“ Koordinations- und Konditionsübungen. Höfert nannte zudem die Mitwirkung beim „FC-Café“, die erfolgreiche Teilnahme beim Sportabzeichen sowie diverse Fort-und Weiterbildungen.

In allen Abteilungsberichten gab es Lob für jene, die sich in vielfältiger Weise für den FC Külsheim einbringen. hpw

