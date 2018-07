Marionettentheater und Basteln

Anzeige

Külsheim.„Der Wünsche-Erfüller“ lautet der Titel des Stücks, mit dem das Puppenteater „Silberfaden“ im Rahmen des Külsheimer Ferienprogramms am Dienstag, 31. Juli, ab 14.50 Uhr in der Festhalle gastiert. Veranstaler ist die Stadt Külsheim, ein Kostenbeitrag wird erhoben. In der rund 60-minütigen Geschichte für Sechs- bis Zehnjährige geht es um einen Kobold, der Wünsche erfüllen kann. Nach dem Marionettentheater gibt es etwas zu essen und zu trinken. Wer will, kann dann noch einen Drachen basteln. Mitzubringen sind eine Schere und Buntstifte. Anmeldung und weitere Auskunft bis 30. Juli bei Yvonne Kaufmann, Telefon 09345/ 67322, E-Mail: yvonne.kaufman@kuelsheim.de.