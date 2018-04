Masterplan für die Gesamtstadt

Bürgermeister Thomas Schreglmann informierte in der sitzung des Külsheimer Gemeinderats über sechs im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum gestellte Förderanträge, von denen drei bewilligt wurden: der Neubau einer Lager- und Fertigungshalle in Uissigheim, der Neubau einer Wohneinheit nach Abbruch und zur Eigennutzung im gleichen Ortsteil sowie die umfassende Modernisierung eines Wohnhauses inklusive Erweiterung zur Eigennutzung in Steinbach.

Wie der Bürgermeister sagte, werde mit dem neuen Feuerwehrfahrzeug für Hundheim und Steinbach schon fleißig trainiert. Offizielle Übergabe und Segnung ist am 10. Juni.

Die Arbeiten am neuen Biotop im Bereich des Külsheimer „Königsgrunds“ als Ausgleichsfläche für die Windkraftanlagen im Gewann „Taubenloch“ häben begonnen. Der Teich ist bereits angelegt, die Modellierung erkennbar. Das Projekt sei „sehr schön geworden“, sagte der Bürgermeister und hob die Vorzüge für Fauna, Flora und die Menschen heraus. Die Maßnahme sei mit dem Bund besprochen und koste in der Realisierung kein Geld.

Bei Anfrage von Manfred Burger zu verschiedenen Feldwegen (unter anderem am Weinberg und an den Holzplätzen in Uissigheim) verwies Schreglmann darauf, dass die Arbeiten bereits begonnen haben. Geteert werde bei wärmeren Temperaturen.

Alfred Bauch nahm Bezug auf eine Feststellung der Stadtverwaltung, wonach beim Bewirtschaften landwirtschaftlicher Flächen Bankette und Grünstreifen an öffentlichen Wegen mit umgegraben würden. Ein empörter Landwirt habe ihm erklärt, dass die Bauern wegen unterschiedlicher Bestimmungen im Zwiespalt seien und die Grenzen zumeist strikt einhielten. Der Bürgermeister relativierte das Ganze und sprach von einige Fällen des Zuwiderhandelns.

Auf die Frage von Eric Bohnet erklärte Schreglmann, dass verschiedene Tempo-30-Zonen abgelehnt worden seien. Wie Hauptamtsleiterin Simone Hickl-Seitz sagte, sei ein Tempolimit direkt vor dem Steinbacher Kindergarten möglich sei, an der örtlichen Bushaltestelle aber nicht.

Ein Bürger fragte nach der Dauer der Baustelle an der Stadtmauer. Schreglmann: „Wir machen Druck auf den Unternehmer.“ Wie erklärt wurde, markieren rote Pfähle an der Umgehungsstraße Grundstücksgrenzen. Dort sollen Gehwege ins kommunale Eigentum übergingen. Das Land will den Bereich zuvor in einen ordentlichen Zustand versetzen. hpw