Matthias Heinrich ist neuer Vorsitzender

Vorsitzender Martini ging ebenfalls auf einige Auftritte ein. So sei das letztjährige Osterkonzert mit Beteiligung des Bronnbacher Bläserensembles ein unvergessliches Erlebnis gewesen.

Die Maifeier, die musikalisch von den Musikfreunden aus Waldstetten begleitet wurde, war eine besondere Veranstaltung. Den Weißwurstfrühschoppen auf dem Dorfplatz hob der Vorsitzende besonders heraus, da der Verein diesen selbst musikalisch umrahmt hat. Das Adventskonzert in der Kirche mit anschließender Glühweinparty auf dem Dorfplatz bildete den Abschluss des Jahres.

Zum Schluss bedankte Martini sich beim Vorstand, dem Dirigenten Weber, den aktiven sowie passiven Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit. Den Dank richtete er auch an Bürgermeister Schreglmann sowie Ortsvorsteher Kuss, die immer ein offenes Ohr für die Belange des Vereins habe. Besonders bedankte sich Martini auch bei Franziska Schraud, Thomas Ditzenbach und Heiko Busse, die den Verein 2017 mehrmals bei Auftritten unterstützt haben.

Wie bereits vor zwei Jahren angekündigt, gab der Vorsitzende Jürgen Martini sein Amt im Rahmen dieser Generalversammlung ab. Er dankte allen, die ihn den zurückliegenden 16 Jahren begleitet hatten. Dem neuen Vorsitzenden wünschte er viel Erfolg, gutes Gelingen und harmonisches Wirken im Sinne des Vereins.

Svenja Nahm ehrte die Probenfleißigsten. Bei 44 Proben war Hubert Schenk an 41, Christin Eisenhauer und Maximilian Walz an jeweils 40, Marius Bundschuh an 39 Proben anwesend. Allen überreicht Nahm eine Kleinigkeit.

Bevor Ortsvorsteher Klaus Kuss die Neuwahl dem Gesamtvorstand durchführte, bedankte er sich bei allen Musikern, die sich für den Verein einsetzen. Dem Dirigenten Gabriel Weber dankte er genauso, wie dem scheidenden Vorsitzenden Jürgen Martini, der den Verein in den 16 Jahren seiner Amtszeit hervorragend beführt habe.

Unter gekonnter Führung des Ortsvorstehers fand die Neuwahl statt. Die Mitglieder des Musikvereins wählten jeweils einstimmig: Dr. Matthias Heinrich zum Vorsitzenden, Svenja Nahm zum zweiten Vorsitzenden, Justin Winkler zum Schriftführer und Anke Walz zur Kassiererin. Aktive Beisitzer bleiben Manfred Uehlein und Berthold Müssig, passive Beisitzer bleiben Manfred Burger und Wolfgang Bundschuh-Nahm. Zu Ausschussmitgliedern wurden Christin Eisenhauer, Hubert Schenk, Stefan Weller und Fritz Krug gewählt. Die Kasse wird wieder von Hubert Walter und Lothar Winkler geprüft.

Svenja Nahm bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern. Sie überreichte Lea Uehlein für ihre Tätigkeit als Schriftführerin, Sabine Kopejesko als Ausschussmitglied und Jürgen Martini als Vorsitzendem ein Präsent.

Der neue Vorsitzende Dr. Matthias Heinrich stellte die Termine 2018 vor. Hierbei nannte er besonders den Besuch des französischen Partnerverein aus Bourbon l’Archambault im Mai hervor. Das Adventskonzert mit der Glühweinparty werde wieder der Abschluss des Jahres.

Weiterhin soll im laufenden Jahr die Jugendarbeit wieder verstärkt werden. Hierbei werden auch Gespräche mit der Grundschule stattfinden. Die Erstellung einer neuen Homepage werde auch in Angriff genommen. Heinrich appelliert an alle, gemeinsam an einem Strick zu ziehen. mv

