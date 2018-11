Mehr als 80 Entlassungen

Külsheim.Die Real innenausbau AG in Külsheim plant zum Jahresende, sowohl Schlosserei als auch Schreinerei zu schließen. damit verbunden sind zahlreiche Entlassungen ( siehe auch Fränkische Nachrichten, 15. November).

Gestern teilte der Betriebsrat des Unternehmens den Fränkischen Nachrichten folgendes mit:

„Die Real Innenausbau AG ist ein internationales Baudienstleistungsunternehmen, das Innenausbauarbeiten, Ladenbau, Bauleistungen und eine Vielzahl an Fachleistungen anbietet. Als Generalunternehmer bietet das Unternehmen Leistungen wie Projekt-Vorklärung, Machbarkeitsstudien, Planung bis zum Bauantrag und die Umsetzung einzelner Kleinserien, von Sonderwünschen und Musterteilen in der eigenen Produktionsstätte in Külsheim an.

In den vergangen Jahren hat das Unternehmen seinen Umsatz beachtlich steigern können, von 24 Millionen Euro im Jahr 2009 auf 96 Millionen Euro im Jahr 2016. Dies wurde insbesondere dadurch möglich, dass man große Schlüsselkunden auch mit dem Hinweis auf den Produktionsstandort in Deutschland gewinnen und bedienen konnte. Dadurch behielt stets auch der eigene Schreinereibetrieb mit den dazugehörigen angrenzenden Abteilungen seine eigenständige Bedeutung und Berechtigung.

Der Vorstand des Unternehmens hat dem Betriebsrat am Montag, 12. November, seine Planungen vorgestellt. Diese Planungen sehen – nachdem man zunächst nur die Einsparung von Personalkosten im Fokus hatte – eine vollständige Abkehr von der ursprünglichen Unternehmensausrichtung vor. Das Unternehmen soll ohne eigene Produktion, als reines Dienstleistungsunternehmen fortgeführt werden. Dies macht, nach Angaben des Vorstands, den Abbau von 88 Arbeitsplätzen erforderlich. Hinzuzurechnen sind jedoch weitere Arbeitnehmer, die bereits nach der erstmals im Sommer angekündigten Neuausrichtung das Unternehmen verlassen haben. Daher würde der Betriebsrat davon sprechen, dass in der Region mehr als 100 Arbeitsplätze ersatzlos entfallen und nicht lediglich 80, wie das Unternehmen öffentlich bekannt gibt.

Der Betriebsrat begrüßt die Ankündigung des Vorstands, die konstruktive Abstimmung mit dem Betriebsrat zu suchen. Aktuell prüft der Betriebsrat die ihm bis dato vorgelegten Unterlagen mit Unterstützung seiner Berater. Ziel ist es, zu überprüfen, ob das „unternehmerische Konzept“ und die geplante Neuausrichtung des Unternehmens nachvollziehbar und tragfähig sind. Anschließend wird der Betriebsrat Alternativkonzepte erarbeiten und diese dem Vorstand vorstellen und hierüber beraten.

Der Betriebsrat kann daher nicht nachvollziehen, dass der Arbeitgeber seine Planungen in einer Form ankündigt, die den Eindruck erweckt, dass diese zwingend zu einem bestimmten Termin umgesetzt werden würden. Bislang liegen dem Betriebsrat nämlich noch nicht einmal alle erforderlichen Unterlagen vor. Es kann sich daher allenfalls um den „Wunsch“ des Vorstands handeln, seine Planungen noch im laufenden Geschäftsjahr umzusetzen. Denn die Planungen dürfen nicht umgesetzt werden, bevor die Verhandlungen mit dem Betriebsrat abgeschlossen sind. “ pm

