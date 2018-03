Mehr Anmeldungen für Fahrradrennen

Anzeige

Beim diesjährigen Rennen werde die gleiche Zeitmess-Firma wie im Vorjahr vor Ort sein, so der Vorsitzende. Eventuell solle die anstehende 15. Ausrichtung etwas herausgehoben werden. Mit bereits 170 Anmeldungen sei man gut unterwegs.

Baumann informierte, dass in diesem Jahr wieder eine Wanderung oder ein Ausflug stattfinden solle, die geplante Schnapsprobe sei noch offen. Zum Abschluss seines Berichts lobte er den Einsatz und das Engagement aller Helfer und die gute Kooperation mit der Stadt Külsheim, die bei dem großen Event mitarbeiten.

Schatzmeisterin Katharina Nehr berichtete über Einnahmen und Ausgaben. Die Kassenprüfer Josef Ballweg und Kurt Kiesecker bescheinigten eine einwandfreie und korrekte Kassenführung, so dass die Entlastung des Vorstands einstimmig erfolgte. Auch die Wahlen blieben ohne Gegenstimmen und Enthaltungen. Benjamin Baumann bleibt ebenso Vorsitzender wie Dirk Riedl Schriftführer. Die Beisitzer Anja Beringer, Ralf Bundschuh, Dieter Duda und Jens Höfert bleiben in ihren Ämtern. Für den ausscheidenden Stephan Lange wurde Detlev Meixner gewählt. Baumann dankte Lange für dessen jahrelanges Engagement für den Förderverein. Die beiden Kassenprüfer Ballweg und Kiesecker machen in ihrem Aufgabenbereich weiter.

