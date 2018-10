Melodien haben die Herzen der Zuhörer berührt

Steinbach.„Es bleibt die Erinnerung an einen schönen Tag“: Ein neuer Projektchor hat am Sonntagvormittag den Gottesdienst in der Steinbacher Kirche St. Peter und Paul mit dem „Klang der Kelten“ mitgestaltet. Die Zeile aus einem der Lieder fasst die Gedanken an das gemeinsame Wirken treffend zusammen.

Knapp 50 Sängerinnen und Sänger vom Frauenchor Steinbach, vom örtlichen Männergesangverein „Frohsinn“ sowie einige Gastsänger hatten sich zum Projektchor zusammengeschlossen (wir berichteten). Sie wählten thematisch Lieder von den britischen Inseln,mit quasi keltischen Ursprung. Als musikalische Leiterin fungierte Eva Wiesmann.

Pfarrer Joachim Serafin bezeichnete die Eucharistie als „Danksagung für das Schöne in der Woche“, die Lieder und Musik als katholische „Melodien, die im Herzen und im Gedächtnis bleiben“. Sie erzählen von Trennung und Abschied, von der überall umgebenden Liebe Gottes. In seiner Predigt ging er auf das Kirchweihfest und die Bedeutung der Kirche als besonderer Raum mit besonderer Atmosphäre ein, in dem die Menschen zur Ruhe, zum Gebet, zur Besinnung kommen.

Gesungen wurden die Lieder vom Projektchor, nur von den Frauen oder den Männern. Zuerst brachte der große Chor „Ein schöner Tag ward uns geschenkt“, die deutsche Version von „Amazing Grace“, zu Gehör. Man glaubte, die Imitation von Dudelsackklängen zu hören, vernahm die kunstvollen Variationen der Melodie in der Altstimme. Vertrautes klang verträumt und ein wenig geheimnisvoll.

Die Frauen sangen ein „Kyrie“, das an ein irisches Volkslied angelehnt ist. Die Melodie erklang zart und „schwebend“ und sprach die Herzen an. Später erfreuten die Sänger „Herr, es wird Abend“ in einem kraftvollen Männerchorsatz, bei dem jede Stimmlage besonders schöne Partien zum Ausdruck bringt. Karl Wiesmann rundete das Ganze auf dem Ventilhorn begleitend ab, und betonte so die Feierlichkeit des Liedes. Alle Mitwirkenden waren mit Begeisterung bei der Sache. Der Chor „lebte“ die Lieder.

Die Frauen interpretierten mit „Greensleeves“ wohl eines der bekanntesten Volkslieder der briti-schen Inseln, rhythmisch, harmonisch, lebensnah. Anschließend hörte man Karl Wiesmann auf der Trompete mit „Jupiter from the planets“, das die Melodie eines englischen Volkslieds aufgreift. Begleitet wurde er von Eva Wiesmann an der Orgel.

Die Sänger und Musiker setzten die Elemente des Gottesdienstes in unterschiedlicher Art musikalisch um, druckvoll oder beschwingt. Beim Projektchor ergab das Spiel von männlichen und weiblichen Stimmen einen „Tanz der Kräfte“, zart und stark zugleich, mündend in eine Vereinigung der vermeintlichen Gegensätze. So agierten Männer und frauen bei „Nehmt Abschied Brüder“ kraftvoll und emotional, zugleich hoffnungsfroh. Mit ein bisschen Fantasie ließen sich Dudelsäcke, Flöten, Harfen und Geigen vernehmen, vielleicht erschienen gar Schottlands grüne Hügel vor dem geistigen Auge. Abschließend sangen die Chöre und die Gemeinde zusammen das Lied „Möge die Straße uns zusammenführen“.

Die Stücke gefielen wegen ihrer besonderen Harmonien und berührenden Texte. Diese thematisieren wohl alles Schwere im Leben des Menschen, jedoch auch dessen Hoffnung, weil es immer Trost und Freude gebe, dazu Freunde, die alles mit einem teilen. Die Lieder passten auch sehr gut zum Herbst.

Der Pfarrer dankte dem Projektchor für sein Engagement und schwärmte: „Das klingt wunderschön“. Auch das Publikum sparte nicht mit Anerkennung in Form von Aplaus. hpw

