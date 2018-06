Mit dem „Popometer“ auf Erfolgskurs

Mit neun Jahren saß er das erste Mal hinter einem Lenkrad, ahren gewann er sein erstes Kartrennen, heute ist der 36-Jährige erfolgreicher denn je. © Björn Schüller /Race-Pix.eu

Dem Rennfahrer Danny Brink aus Külsheim wurde nicht nur das „Schrauber-Gen“ in die Wiege gelegt, sondern auch noch eine ganz ordentliche Portion Erfolg.

Külsheim. Wer an seiner Werkstatt in Tauberbischofsheim vorbeikommt, kann durchaus Glück haben, und mal einen richtig großen Motor röhren hören. Dabei stehen in der Halle neben ein paar ausgesuchten Exoten, Young- und Oldtimern oder

...

Sie sehen 5% der insgesamt 9646 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.06.2018