Mit einem Schritt hinein ins Mittelalter

Külsheim.Eintauchen in die Welt des Mittelalters: Das können Besucher jeden Alters bei der „Burgkurzweyl zu Cullesheym“. Dabei wird im und rund um das Schloss in Külsheim allerhand geboten. Das bunte Spektakel findet am morgigen Mittwoch, 1. Mai, sowie an den Samstagen und Sonntagen, 4. und 5. Mai, sowie 11. und 12. Mai, statt.

Ein Schritt durch die großen Eingangstore – und schon ist man mittendrin im Getümmel: Handwerker gehen ihrer Arbeit nach und bieten ihre Waren an. Kaufleute locken mit allerhand Tand. Dazwischen tummeln sich Musikanten, Tänzer, edle Herrschaften, Bettler und fahrendes Volk. Die Schankwirte und Bratereien versorgen die muntere Schar ebenso wie die durch die Zeit reisenden Gäste mit Leckereien aus Küche und Keller. Und zwischendurch gibt es immer wieder Auftritte und Programmeinlagen, die niemand verpassen sollte. Dabei ist folgender Zeitplan vorgesehen (In Klammern jeweils die an den beiden Samstagen geltenden Uhrzeiten):

Marktbeginn ist am Feiertag, 1. Mai, sowie an den Sonntagen um 10 Uhr (15 Uhr). Am Sonntag, 5. Mai, wird um 10 Uhr gemeinsam ein Gottesdienst in der Stadtkirche St. Martin gefeiert.

Allerhand erzählen die garantiert geschwätzigen Waschweiber um 11, 12.30, 14.30, 16.30 und 17.45 Uhr (15.30, 16.45, 18.30 und 20.30 Uhr) am Schwarzen Unkenteich. Einen Hauch von Orient verbreiten die Bauchtänzerinnen bei ihren Auftritten um 11.15, 12.45, 14.45 und 16.45 Uhr (15.45, 17.45 und 19.45 Uhr) auf dem Burgvorplatz. Im Marionetten-Theater beim „Platz der Bämbsleyn“ hebt sich um 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 und 18.30 Uhr (15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 und 20.30 Uhr) der Vorhang. Die Cullesheymer Sängesbrüder treten auf der Bühne am Kirchplatz um 12 Uhr und im Burginnenhof um 15.15 Uhr (17.30 Uhr sowie um 19.30 Uhr auf der Bühne am Kirchplatz) auf.

Das Tanzbein mit der „Cullesheymer Danserey“ schwingen kann jeder um 13.30, 15.30 und um 18 Uhr (16.30, 18 und 20 Uhr) auf dem Burgvorplatz. Nicht schaden kann es, dem Ablassprediger zuzuhören. Der gewandte Redner ist um 12.15 Uhr (16.30 Uhr) im Burginnenhof und um 15.15 Uhr (19.30 Uhr) an der Bühne am Kirchplatz anzutreffen. Wer beim Schaukampf als Sieger vom Platz gehen wird, das zeigt sich um 12.15 und 15 Uhr (15.30 und 17.30 Uhr) auf der Burgwiese.

Gut zuhören solle jeder, wenn um 13 Uhr (16 Uhr) vor der Burg die „Marktregula“ verlesen werden. Denn die Bütteln zögern nicht einzugreifen, wenn jemand gegen die Marktordnung verstoßen sollte. An der Aufführung des Schauspiels auf der Bühne am Kirchplatz ergötzen können sich die Besucher um 14 und 17 Uhr (17 und 19 Uhr). Die Bämsleyn (Kinder) treffen sich am Sonntag, 5. Mai, um 11.45 Uhr an der Bühne des Kirchplatzes und um 16 Uhr im Burggraben zur Aufführung eines historischen Tanzes.

Ein Falkner und dessen gefiederte Freunde bereichern am Samstag, 11. Mai, um 16.30 und 18.30 Uhr sowie am Sonntag, 12. Mai, um 13.30 und 16.30 Uhr das Spektakel mit Vorführungen im hinteren Burggraben. Nach dem Feuertanz der Gruppe „Kizzlar (18.30 Uhr auf der Bühne) endet der Markt am Feiertag und den Sonntagen um 19 Uhr. An den Samstagen schließen die Verkaufsstände um 21 Uhr. Das ist am 4. Mai gleichzeitig der „Startschuss“ für das „Spektakel der Lichter“. Mit dabei sind auch die Gruppe „Kizzlar“ mit ihrem Feuertanz (Bühne) und das „Greifenpack“ mit seiner Feuerschau auf dem Burgvorplatz.

Am Samstag, 11. Mai, ist wieder die Feuerschau von „Greifenpack“ auf dem Burgvorplatz zu sehen. Zudem wird „Die weiße Frau“ ihre Stimme vom Burgturm erschallen lassen, ehe um 22 Uhr die „Burg in Flammen“ stehen wird.

