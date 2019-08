Mit Fantasie und Geschick zum Unikat

„Ingrids Puppenstube“, eine Schau mit liebevoll selbst gefertigten Spielfiguren, öffnet erstmals zum Großen Markt. Ingrid Haag präsentiert ihre Schätze in der früheren Bäckerei Walter Seubert.

Külsheim. Das Bimmeln der Glocke zum Verkaufsraum der ehemaligen „Bäckerei Walter Seubert“ im Zentrum von Külsheim erklingt wie Jahrzehnte lang gewohnt. Drinnen jedoch geht es nicht mehr um Backwaren aller Art. Die Külsheimerin Ingrid Haag hat hier ihre Puppenstube eingerichtet, die in Kürze auch der Öffentlichkeit zugänglich sein wird.

Zweistöckiges Puppenhaus

Puppen unterschiedlicher Größe, Machart und Ausstattung präsentieren sich einladend. Auch ein zweistöckiges Puppenhaus mit sechs komplett eingerichteten Zimmern gibt es. Ingrid Haag erzählt, sie habe in ihrer Jugend bereits gerne gebastelt und gemalt. 1987 habe sie das Basteln von Puppen wieder entdeckt, was dann zur großen Leidenschaft wurde.

Immer wieder kreierte sie neue Modelle und Puppen. Um ihre Freude zu teilen, bot sie über das katholische Bildungswerk bis vor zehn Jahren Bastelkurse für Puppen im ganzen Main-Tauber-Kreis an. Solche Kurse gab es auch in der Brunnenstadt bei ihr zuhause. Insgesamt wurden mit Haags Zutun mehr als 1000 Puppen angefertigt.

Ingrid Haag haben es besonders „Schweizer Puppen“ angetan. Bei ihnen besteht der Kopf aus Styropor, auf den dünnen Leinenstoff gespannt wird. Handwerkliches Geschick und künstlerisches Empfinden sind bereits bei diesem ersten Schritt gefordert. Der Körper einer solchen Puppe wird nach einem Schnittmusterbogen mit der Maschine genäht, mit Füllwatte ausgestopft und fertig gestellt. Zum Einkleiden der des kleinen Stoffwesens wählt die Puppenmutter Farbzusammenstellungen, die zu den Gesichtern passen.

Köpfe aus Porzellan

Viele der ausgestellten Puppen haben Köpfe aus Porzellan. „Alle Puppen sind Unikate“, unterstreicht Ingrid Haag. Auch die hat sie selbst hergestellt. Nach dem Gießen mit einer Porzellanmasse trockneten sie und wurden im Anschluss zum Brennen nach Hafenlohr gebracht. Dann wurden sie eingefärbt und die Augen eingesetzt. Es folgte ein zweites Brennen. Die Hände und Füße wurden nach demselben Verfahren gefertigt, um sie dann an den mit Watte gefüllten Korpus anzunähen.

Ingrid Haag widmet sich ihrem Hobby je nach ihren zeitlichen Möglichkeiten. So ist im Laufe der Jahre eine Sammlung von etwa 80 selbst gefertigten Puppen entstanden: Babys, Kinder, junge Damen und Burschen, wobei das weibliche Geschlecht dominiert. „Die Mädchen kannst du schöner anziehen“, meint die Bastlerin lachend.

Wie im Café Rösser

Zu sehen sind feine Damen, die im Stil der 1960er und 70er Jahre, die festlich gekleidet am Kaffeetisch sitzen. „Wie im Café Rösser in Külsheim“, meint Ideengeberin Ingrid Haag. Bergbauernbuben sind dabei, „natürlich mit Tirolerhut und auf dem Baumstamm sitzend“, auch ein Trachtenpärchen ist dabei. „Die habe ich mir selber ausgedacht“, so Haag. Nach Erzählungen ihrer Eltern hat sie eine Puppe wie ein Flüchtlingskind nach dem Zweiten Weltkrieg eingekleidet. „Diese Puppe werde ich nie hergeben“, sagt Ingrid Haag.

Ein besonderer Hingucker ist das selbst gebaute zweistöckige Puppenhaus. Ingrid Haag hatte über viele Jahre nach und nach kleine Puppen und Inventar zusammengetragen. Mit Hilfe von Mann und Schwager wurde das Haus mit seinen sechs Zimmern zusammengebaut, die Wände tapeziert und abschließend komplett eingerichtet. Jetzt plant Ingrid Haag, ihre Schätze auch der Öffentlichkeit zu präsentieren. Deshalb hat sie den ehemaligen Verkaufsladen der ehemaligen Bäckerei mit Unterstützung des städtischen Bauhofs ausgeräumt und mit koordinierender Hilfe von Roswitha Bausback von der Stadt Külsheim sowie helfenden Händen aus dem persönlichen Umfeld eine gut 30 Quadratmeter große schnuckelige Oase für Puppen gezaubert. Die verschiedenen Einzelobjekte sind ausgewogen und stilvoll positioniert und ergeben ein harmonisches Ganzes.

Liebe zum Detail

Ob bei den Puppen oder beim Puppenhaus: Der neugierige Blick auf viele Kleinigkeiten lässt immer wieder Neues entdecken. Unzählige liebevoll gestaltete Details ziehen den Betrachter in den Bann. Die Umsetzung der Idee von „Ingrids Puppenstube“ präsentiert sich als gelungen. Sie veranschaulicht ein kleines Stück Kulturgut und wecken bei manchen Kindheitserinnerungen.

Von der ersten selbst gefertigten Puppe bis zu der eindrucksvollen Sammlung hat es einige Jahrzehnte gedauert. Einen Zuwachs an Puppen wird es für Ingrid Haag wohl keinen geben. Denn ihr Fokus liegt momentan auf dem Bereich „Malen“. Die Puppen indes werden im Verkaufsraum der vormaligen Bäckerei auch für die Öffentlichkeit zu sehen sein. Die Ausstellung wird erstmals beim diesjährigen Külsheimer Großen Markt geöffnet sein. Später soll es regelmäßig sonn- und feiertags jeweils am Nachmittag möglich sein, die Ausstellung an der Hauptstraße zu besichtigen. Ingrid Haag wird sicherlich manches rund um ihre Puppen erzählen und Fragen beantworten.

