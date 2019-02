Mit Gedichten „die Menschen berühren“

Durch seine Gedichte möchte Peter-Michael Sperlich die Menschen mitnehmen in seine Gedankenwelt. Jemanden emotional zu berühren, ist für ihn der schönste Lohn seiner Mühe.

Uissigheim. „Ein Gedicht zu schreiben, ist dem Lyriker ein grundlegendes Bedürfnis, eine zu ihm gehörende Lebensäußerung“, sagt der ehemalige Lehrer und Rektor a. D. an einem windigen Tag in seinem Zuhause in Uissigheim. Seine Sätze sind so überlegt, so fein geschliffen, dass man sie allesamt unverändert abdrucken könnte. Peter-Michael Sperlich liebt die deutsche Sprache, und er liebt es genauso, mit Wörtern zu spielen. „Gedichte“, meint er, „sind die höchste Stufe des Schreibens.“ An anderer Stelle sagt er: „Für den Lyriker wird die Sprache zu seinem Musikinstrument, mit dem er versucht, den Zuhörer oder Leser anzurühren.“

Deutsch als Sprache hat ihn schon immer fasziniert. „Im Deutschunterricht habe ich stets kräftig mitgedacht – wobei mich Gedichte jedoch besonders interessierten. Eigentlich bin ich sehr introvertiert. Ich war früher sehr schüchtern und musste es mir mühsam antrainieren, in der Öffentlichkeit zu sprechen.“

Schon im Kindesalter steuerte er etwa zu Familienfeiern seine meist humorigen Reime bei. „Ernsthafter wurde es dann im Alter von 18, 19 Jahren. Ich wollte etwas Allgemeingültiges mit einer Aussage verbinden, die für andere nachvollziehbar ist.“ Diese frühen Werke sammelte er in einem Notizbuch. „An die Öffentlichkeit zu gehen, habe ich mich nicht getraut.“

Heute feiert er Geburtstag

Und nun kommt sein Auslandsschuldienst ins Spiel. Denn so richtig sesshaft ist Peter-Michael Sperlich, der am heutigen Dienstag seinen 74. Geburtstag feiert, auch in Uissigheim noch nicht geworden. Die Sehnsucht nach neuen Ländern ist noch nicht gestillt.

1946 wurde seine Familie aus dem schlesischen Hirschberg vertrieben, Sperlich war damals gerade ein Jahr alt. Schule, Abitur, Studium, die Jahre als Lehrer und Rektor – blumig und spannend erzählt er aus seinem Leben und von seinem Schicksal, das gleich zweimal weit weg in Südamerika seine Weichen stellte.

Sperlichs Wunsch, nach Chile zu gehen, erfüllte sich erstmals 1973, als er im Auslandsschuldienst als Lehrer eingesetzt und später zum Konrektor befördert wurde. Von Antwerpen aus ging es mit einem Frachter nach Valparaíso und von dort wegen des Generalstreiks mit einem Taxi 1100 Kilometer nach Puerto Montt in Südchile.

Sein Auftrag: In drei Monaten musste er fähig sein, neben Deutsch als Fremdsprache Sozial- und Naturkunde auf Spanisch zu unterrichten.

Bei seinem zweiten Auslandsaufenthalt als Primarialeiter der Deutschen Schule in Montevideo lernte er ein deutsches Ehepaar kennen. Dies drängte ihn, mit seinen Gedichten an die Öffentlichkeit zu gehen: „,Das kannst du nicht für dich behalten’, sagte die Frau mit Tränen in den Augen zu mir“, erinnert er sich. Also suchte und fand Sperlich einen Verlag und hatte einen erstaunlichen Erfolg. Sein erstes Buch erschien zweisprachig auf Deutsch und auf Spanisch – mit dem klangvollen Titel „Auf dieser Erde“ – „En esta tierra“.

In Südamerika fand Peter-Michael Sperlich auch seine große Liebe. Bei einem Seminar in Santiago de Chile traf er die Frau, mit der er im Mai seit 24 Jahren verheiratet sein wird. Nach seiner Rückkehr aus Montevideo war er Rektor im nordrhein-westfälischen Stolberg, sie arbeitete nach ihrer Tätigkeit am Pädagogischen Institut in Costa Rica als Studienrätin in Thüringen. „So eine Wochenendehe ist auf Dauer nichts“, waren sich beide einig. Deshalb gingen sie 1999 gemeinsam noch einmal für sieben Jahre an die Deutsche Schule Valparaíso, wo auch ihr Sohn geboren wurde.

Wieder zurück in Deutschland, bekam Kerstin Sperlich-Hoffmann eine Stelle am Technischen Gymnasium in Tauberbischofsheim und am Berufsschulzentrum in Wertheim. Das Paar fand in Uissigheim seine neue Heimat. Der Schriftsteller trat in den Freien Deutschen Autorenverband, Sektion Baden-Württemberg, ein und wurde dort schnell Vorstandsmitglied. Durch Zufall lernte er in Uissigheim eine Frau kennen, die auch gerne schrieb. Gemeinsam mit einem weiteren Uissigheimer, dem mittlerweile verstorbenen Rudolf Kaufmann, gründeten sie vor zirka zwölf Jahren den „Autorenkreis Wortlese“.

Seit damals trifft sich die Gruppe mindestens einmal im Monat. Gleich zu Anfang entstand der Wunsch, nicht nur im stillen Kämmerlein zu schreiben – die Geburtsstunde des ersten „Literarischen Salons“ war da.

Einladungen persönlich verteilt

„Wir warfen bei allen Leuten, die wir kannten, Einladungen in die Briefkästen“, erinnert sich Peter-Michael Sperlich und lacht. Der Erfolg der ersten Lesung in der Weinstube Haag-Martini beflügelte den Autorenkreis regelrecht. Beim zweiten Mal platzte die Wirtschaft dann fast aus allen Nähten. Mittlerweile las die Gruppe, aber die Mitglieder auch allein, in verschiedenen Orten der Region. Sperlich zum Beispiel trat sogar bei der Leipziger Buchmesse auf.

„Ein Gedicht zu schreiben, geht nicht im Hauruck-Verfahren“, sagt er – seine Frau Kerstin nennt diesen Zustand des Entstehens „schwanger gehen“.

Viel denkt er über das Dasein und die Entscheidungen, die man im Leben trifft, nach: „Wach zu sein, bewusst durch das Leben zu gehen, scheint mir eine der Hauptaufgaben zu sein, für mich, für alle, gleichgültig, unter welchen Lebensumständen man auch immer zu leben hat“ – wieder einer dieser ungemein geschliffenen Sätze.

Auf seinem Schreibtisch liegt ein Heftchen, in dem er seine Ideen festhält. „Manchmal“, erklärt der Schriftsteller, der gerne auch Erzählungen verfasst, „geht der Prozess des sprachlichen Suchens, Probierens, Austauschens und Veränderns ziemlich schnell.“

Viel häufiger aber kann es Tage, Wochen bis zuweilen Jahre dauern, bis das Gedicht endlich so ist, wie der Lyriker es sich vorgestellt hat. Oder so, „wohin mich das Gedicht in einer eigentümlich anmutenden Eigenständigkeit auf seinem Entstehungsweg geführt hat“.

Beim Dichten verfolgt er übrigens keine klassischen Versmaße und reimt auch nicht immer: „Die meisten machen sowieso nur reimlose Gedichte. Wenn die Wörter zueinander passen und eine Sprachmelodie entsteht, reicht mir das. Ich möchte mit meinen Gedichten die Menschen berühren.“ So wie bei der Frau, der beim Vortrag seines Gedichts „Abschied“ die Tränen herunterrannen. „Dass jemand denkt: Stimmt, ganz genauso ist es – das will ich erreichen“, sagt er.

Ist ein Gedicht fertig, empfindet Sperlich es so, als ob er die Lösung für ein Problem gefunden habe. Seine Frau darf, ja muss ihn kritisieren. Sie lacht: „Komplett habe ich noch nichts verrissen – nur Teile.“

Der Autorenkreis, neben Peter-Michael Sperlich bestehend aus den festen Mitgliedern Marion Betz, Armin Hambrecht und Martin Köhler, präsentierte bei den bisher zehn „Literarischen Salons“ die verschiedensten Themen. Sie hießen etwa „Unterwegs“, „Traumfänger und Glücksritter“ oder „Hört das denn nie auf?“.

Zu Sperlichs aktuellen Kreationen gehören Fotogedichte. Bilder, die seine Frau aufgenommen hat, versieht er mit seinen Gedichten. So entstehen regelrecht meditative Postkarten.

Mit einem Gedicht hat er übrigens einst auch seine Frau vollends in den Bann gezogen. Sie sagt: „Als er mir sein Werk ,Konjunktiv des Unmöglichen’ zeigte, wusste ich: Das wird mein Mann!“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019