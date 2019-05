Mit Tanz in den Mai fing es an

Steinfurt.Sieglinde und Ronald Böhrer aus Steinfurt feierten am Freitag das Fest der goldenen Hochzeit. Die standesamtliche Eheschließung erfolgte am 24. Mai 1969, die Trauung am gleichen Tag in der Heilig-Kreuz-Kapelle in Steinfurt.

Das Paar hat sich beim Tanz in den Mai in Höpfingen kennen- und später schätzengelernt. Die Böhrers bauten sich in Steinfurt gemeinsam ein Haus. Aus der Ehe gingen drei Söhne hervor. Inzwischen gehören acht Enkel zur Familie, die alle im näheren Umkreis leben. Ronald Böhrer ist gelernter Kfz-Meister, hat bei der Standortverwaltung Külsheim gearbeitet, in Wolferstetten und als Maschinenmeister in der Kaserne Hardheim. Er nennt als Hobbys Bauen und Renovieren, Kochen und Modelleisenbahn.

Sieglinde Böhrer arbeitete bis zu ihrer Rente als Familienpflegerin. Zu ihren Hobbys gehören Handarbeiten in verschiedener Ausprägung. Beide Eheleute werkeln gerne im Garten oder gehen in der Gruppe wandern, wobei er auch den organisatorischen Part übernimmt.

Steinfurt gehört aus kirchlicher Sicht zu Hardheim. Sieglinde Böhrer ist als Pfarrgemeinderätin seit März 1985 stark in der Seelsorgeeinheit Hardheim engagiert. Ihr ist es „wichtig, Glauben zu leben und weiter zu geben“. Zudem hat sie über die Missionsarbeit Kontakt mit Bischöfen in Südamerika und Afrika. Bedeutsam ist für Sieglinde Böhrer auch die Arbeit mit Flüchtlingen, die ihr schon bleibende Kontakte bescherte. „Mein Mann hält mir den Rücken frei“, sagt sie zu ihrer Tätigkeit als Pfarrgemeinderätin.

Gefeiert wurde im Kreise von Familie und Freunden. Auch die Fränkischen Nachrichten schließen sich den Glückwünschen gerne an. hpw

