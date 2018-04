Mitgliederzahlen bleiben unverändert

Anzeige

Steinbach.Keine Änderungen bei den Mitgliederzahlen verzeichnete der Vorsitzende Günther Rötlich bei der Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Steinbach im Gasthaus Engel. Somit bleibt es bei derzeit 36 aktive Musikern und drei passiven Mitgliedern.

In einem Rückblick berichtete der stellvertretende Vorsitzende Christoph Goldschmitt über 28 Aktivitäten. So nahm die Musikkapelle unter anderem an drei Faschingsumzügen teil. Der Verein veranstaltete die jährliche Après-Ski Party und das Dorfplatzfest, das mit dem 20-jährigen Bestehen der Guggemusik gefeiert wurde.

Weiter spielte man auf dem Motorradtreffen in Steinbach, beteiligte sich am Eröffnungsumzug zum Großen Markt in Külsheim und umrahmte diverse kirchliche Anlässe in der Gemeinde. Auch die geselligen Aktivitäten kamen nicht zu kurz. Neben dem jährlichen Wandertag fand ein Tagesausflug nach Tripsdrill mit abendlicher Weinprobe statt.