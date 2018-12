Mundart vielfältiger als die Hochsprache

Eiersheim.Eine Veranstaltung der besonderen Art führte der Heimatverein durch. Im Rahmen einer Weinprobe, die von Johanna Eyermann aus Assamstadt referiert wurde, hielt Ehrenmitglied Roland Veith einen mehrteiligen Vortrag über die Dialekte in der Region. An diesem Abend stellte Johanna Eyermann mehrere Weinproben vor, dazwischen gab Roland Veith Einblicke in die Geschichte der Dialekte.

Veith stellte seinen Vortrag unter das Motto „Heimweh nach gestern“. Für ihn sei die Mundart etwas Besonderes, sie schwimme zurzeit auf einer Welle der Nostalgie. Durch die ökonomische Durchdringung des Lebens habe die Gesellschaft eine Veränderung erfahren, so Veith. Dies drücke sich auch in der digitalen Revolution und der massenhaften Zuwanderung aus. Philosophisch ausgedrückt meinte Veith zur gegenwärtigen Zeit: „Die neue Unübersichtlichkeit des Seins.“ Heimat habe für ihn eine große Begeisterung entfacht, dazu gehören die Pflege alter Bräuche und die Mundartpflege.

Laut Veith werde im hiesigen Raum der tauberfränkische Dialekt in verschiedenen Varianten gesprochen. Westlicherseits spreche man den „rheinfränkischen Dialekt (pfälzisch: „Unner Parre iss neilisch mit de Peif in de Gosch in die Kärsch goange“).

Veith erklärte, dass das Pfälzische seinen Einfluss über den Odenwald bis Buchen, Walldürn, Hardheim und Schweinberg nehme. So sei ein Spruch aus den 60er Jahren des letzen Jahrhunderts aus Walldürn überliefert: „Also wos I zuu verzeile wees dess wees i de gröischde Deel vun morrer Groussmudder. Ba deere wor i immer deem.“

In östlicher Richtung westlich der Tauber folge der Gaudialekt. Zum tauberfränkischen Dialekt gab Roland Veith einige Beispiele der Unterschiede zum hochdeutschen Wort „heim“. So heiße es „Wir gehen heim“. So sage man überwiegend in Tauberbischofsheim, Lauda und Külsheimer Höhe „hoam“, Oberlauda und Boxberg „haam“, Grünsfeld „hämm“, Wittighausen „hemm“, Schweinberg und Walldürn „heem“. So erfahren die Besucher der Weinprobe auch, dass manche Wörter im Dialekt noch aus dem Mittelalter stammten. Dies war die mittelhochdeutsche Sprache und gab ein Beispiel: „heredor“ für hin und her, hierhin oder dorthin. Bekannt aus dem Mittelalter waren auch die Minnesänger. Und aus dem Französischen sei das Wort „Bagage“ überliefert, was einst „Heer“ bedeutete und umgangssprachlich mit „Gesindel“ übersetzt werde. Schließlich gab Veith noch einige Einblicke in alte Eiersheimer Wortausdrücke, die aus dem Mittelhochdeutschen stammten: „Loascht, Loast“ entspricht der Last. „Goascht“ als Ungeist (nicht von Gast). Und das Wort „nouchd oder nocht entspricht dem hochdeutschen „nochdann“. (Erscht wennd gesse is, noucht (no) könnt er spiele).

Und zur Grammatik in der Mundart hatte Roland Veith auch interessante Beispiele. „Mein Vater sagte, er komme gerade vom Geschäft“. Beispiel eins: „Mäin Babbe ho gsoacht, er kummt grad vom Gschäft“. Beispiel zwei: „Mein Babbe hot gsoacht, er dööt grod vom Gschäft kumme“. Beispiel drei: „Mein Babbe hot gsoacht, doss er grod vom Gschäft kumme dööt.“

Dann ging Roland Veith noch zur Erklärung des Genetivattributs über. „Die Garage meines Vaters“ könne heißen „die Garasch von meim Vadder“ oder „meim Vadder sei Garage“ oder die Garasch, die meim Vadder ghört“. Somit sei erklärt, dass die Mundart vielfältiger sei als die Hochsprache.

Abschließend bescheinigte er an einem Beispiel die Heftigkeit der Mudart: Hochdeutsch: „Ach, sprich doch nicht einen solchen Unsinn!“ und auf Mundart: „Du Mensch, babbel doch nit so en Scheiss!“.

Für Roland Veith ist die Vergangenheit immer die „gute alte Zeit“, auch wenn diese in deren Gegenwart anders gesehen wurde. Dies wurde auch so in alten Gedichten verklärt: „Di gudde, alde Zeit“, um 1900 geschrieben nach dem „Heimweh nach gestern“. wokru

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018