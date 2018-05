Nach Kollision weitergefahren

Anzeige

Külsheim.Nach einer Unfallflucht am Montag in Külsheim sucht die Polizei den Fahrer eines dunklen Pkw, der möglicherweise einen beschädigten Spiegel hat. Eine 41-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Auto von Külsheim kommend in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs. Auf einer langen geraden Strecke kam ihr das dunkle Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit entgegen.

Da der dunkle Pkw zu dicht auf der anderen Fahrbahn fuhr, berührten sich die Außenspiegel der beiden Autos. Während die 41-Jährige anhielt, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Am Auto der Frau entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Unter Telefon 0 93 41/810 nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim Zeugenhinweise entgegen.