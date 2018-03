Nachbar ruft die Feuerwehr

Anzeige

Mit 44 Mann und sechs Fahrzeugen rückte die Feuerwehr am Samstag in Külsheim an. Eine Küche stand in Brand.

Külsheim. Ein Schwelbrand in einer Wohnung in der Hauptstraße in Külsheim hat am frühen Samstagmorgen den Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften erforderlich gemacht.

Ein Küchenbrand hatte einen Rauchmelder ausgelöst, der Familienvater einer Nachbarwohnung bemerkte Rauchentwicklung und verständigte die Rettungsleitstelle. Die Inhaberin der betroffenen Wohnung hatte das Gebäude bereits verlassen. Sie befand sich an ihrer nahen Arbeitsstelle und konnte umgehend informiert werden.