Nachhaltig wirtschaften

Külsheim.Im Rahmen des Festaktes zum 30-jährigen Bestehen der Nabu-Gruppe Külsheim am Donnerstagabend im Alten Rathaus in Külsheim sprach Dr. Rainer Oppermann zu einem naturkundlichen Thema. Über 50 Menschen hörten sehr aufmerksam zu. Der Titel des Vortrags lautete „Auswirkungen der landwirtschaftlichen Nutzung auf die freilebende Tier- und Pflanzenwelt – Strategien für mehr Biodiver-sität in der Agrarlandschaft“.

Oppermann arbeitet als Leiter eines Instituts praxisnah mit Partnern aus den Bereichen Landwirtschaft und Ökologie zusammen mit dem Ziel, die Landwirtschaft zu unterstützen, eine möglichst umfassend nachhaltige Wirtschaftsweise zu verwirklichen. Er zeigte an Bildbeispielen die Auswirkungen von Landwirtschaft auf Pflanzen und Tiere auf, also wie intensive Bewirtschaftung im Sinne von „quadratisch, praktisch, gut“ nicht viel Lebensraum für etwas zwischendrin lasse.

Durch die Veränderung der Landnutzung sei die Ackerflora stark zurückgegangen, so der Fachmann. Die Vielfalt in der Fläche fehle. Dabei mache kein Landwirt etwas böswillig kaputt. Eine Vielzahl von Einzelfaktoren bringe die Natur ins Hintertreffen. Oppermann nannte den hohen Düngungsüberschuss, die Zunahme von Pflanzenschutzmitteln, die Großflächigkeit der Felder, eine Verengung der Fruchtfolge oder die Intensität des Maschineneinsatzes.

Der Referent unterlegte seine Gedanken mit nachvollziehbaren Beispielen. Ein Feldlerchenküken auf Nahrungssuche führte zur Erkenntnis, lichtere Bestände in Teilbereichen der Äcker brächten auf Anhieb mehr Kräuter, Insekten, Würmer, zudem ein günstigeres Mikroklima. Solche Maßnahmen in der Fläche sollten unbedingt zusammen mit der Landwirtschaft geschehen. Man habe festgestellt, dass eine extensive Bewirtschaftung, falls diese auf über acht bis zehn Prozent einer Fläche geschehe, den Bestand an Feldhasen ansteigen lasse.

Mehrjährige Blühstreifen seien ein erfolgreiches Modell als einjährige, Flächen seien erfolgreicher als nur schmale Streifen. Ein Getreideanbau in weitem Reihenabstand samt lichter Untersaat verringere die Erträge wohl um bis zu 20 Prozent, bringe aber bis zu 200 Prozent mehr Insekten. Extensivkulturen könnten eine flächige Vernetzung schaffen.

Oppermann lobte die vorbildlichen Maßnahmen von Nabu-Gruppen. Man solle als Naturschützer klar machen, dass die Flora und Fauna der 1950er Jahre nicht mehr zurückgeholt werden könne. Dennoch könne erreicht werden, dass Tiere und Pflanzen in überlebensfähigen Zahlen vorhanden bleiben. „Population braucht Austausch“, so der Experte. Nach dem Wandel der Lebensbedingungen für Fauna und Flora müssten die Bemühungen zur Umkehr des Rückgangs bei den Ur-sachen ansetzen.

Im Bereich Ackerbau, so der Referent, sei der Umfang der Maßnahmen zu gering. „Dunkel-grüne Maßnahmen“ lägen bei weitem nicht bei den benötigten zehn Prozent. Man brauche viel mehr, um erfolgreich zu sein. Sobald jedoch Ansätze erkannt und entsprechende Maßnahmen gemacht würden, seien in kurzer Zeit gute Erfolge möglich.

Oppermann sprach mögliche Strategien für die Zukunft an. Man arbeite mit Landwirtschaft und Naturschutz zusammen. Er benannte Gedanken, wie EU-Politik aussehen könne. Von Naturschutzseite aus sei die Mittelsteuerung momentan sehr unbefriedigend. Man sehe, dass die aktuelle Regelung nicht die gewünschten Effekte bringe.

Ziel sei, zumindest in Teilbereichen artenreiche Äcker zu produzieren. Landwirte, die sowohl Einbußen wie Risiken trügen, sollten besser, zumindest gleich gut gestellt werden. Das von Oppermann vorge-stellte Reformmodell werde über Prämien gesteuert und könne für den Großteil der Betriebe lohnend gestaltet werden. „Eine Natur fördernde Agrarpolitik ist möglich“. Ob solche Ökoregelungen von der Politik aufgegriffen würden, „das wissen wir nicht“. Man versuche, solch übergreifendes Denken in der Ausbildung zu bündeln. Der Referent erhielt für seinen Vortrag viel Beifall.

Bernhard Väth, Vorsitzender der Nabu-Gruppe, meinte, Oppermann habe aufgezeigt, wie Leben in die Landschaft kommen könne. Man berate alle Seiten, zeige positive Möglichkeiten, verfüge über integrative Kraft und Stärken. hpw

