Nachwuchs freut sich über Spielküche

Anzeige

Uissigheim.Der Förderverein des Kindergarten St. Elisabeth in Uissigheim hat die Mädchen und Jungen in der familienähnlichen Gruppe mit einer Spende in Form einer neuen Spielküche überrascht. Kombiniert ist diese mit einer Wickelkommode und Badestation für die Puppen.

Feierliche Übergabe

Zur feierlichen Übergabe kam die Vorsitzende Sabine Hänisch zusammen mit Kassenwartin Beate Bundschuh und Schriftführerin Madelaine Würzberger in den Kindergarten.

Die Freude über das neue Inventar war nicht nur bei den Kindern groß, sondern auch bei Susanne Baloglu. Diese fungierte bis vor kurzem noch als Leiterin des Kindergartens, bevor sie aus familiären Gründen nach Heidelberg gezogen ist. Sie hatte sich mit den anderen beiden Erzieherinnen für die Erneuerung der in die Jahre gekommenen bisherigen Spielküche beim Förderverein stark gemacht.