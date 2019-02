Närrische Gaudi begeisterte Publikum

Die fünfte Jahreszeit hat am Samstag und Sonntag bei den gelungenen bunten Abenden in Steinbach Einzug gehalten.

Steinbach. In Steinbach war man am Samstag und am Sonntag mitten drin in der fünften Jahreszeit. Die beiden „Bunten Abende“ der Vereinsgemeinschaft Steinbach lockten zwei Mal zur Saalfastnacht ins Gemeindezentrum. Die Besucher erlebten jeweils ein prächtiges Programm, die Qualität der Darbietungen der vielen einheimischen Akteure und jener von außerhalb ergänzte sich prächtig.

Die närrische Gaudi erlebte ihre 33. Auflage, was sogleich mit dem ersten dreifachen „Stoaboch – Ha-cke dicht!“ unterstrichen wurde. Der Einstieg in den Abend bildete die Hymne auf den Heimatort, gemeinsam sowie mit reichlich Begeisterung und Inbrunst gesungen. Das Moderatorentrio mit Markus Schuldt, Christoph Goldschmitt und Markus Schüßler führte durch ein schönes Jubiläumsprogramm, welches viele Elemente ausgelebter kreativer Ideen präsentierte. Das Publikum wusste dies hörbar zu schätzen, machte leidenschaftlich mit, applaudierte reichlich.

Mit viel Elan

Den ersten Höhepunkt des Abends bot die quirlige Truppe der „Minipops“ (Trainerin Jana Gellert). Die Mädels tanzten nicht nur mit reichlich Schwung Erlebnisse junger Seeleute, sondern sich auch in die Herzen des Publikums hinein. Sie bekamen als erste den Steinbacher Jahresorden, ein Multifunktionstuch, welches das Haupt zierend als optimales Halstuch, als Banküberfallmaske oder sonst wie Verwendung finden kann.

Beim „Tanzkurs“ (Oskar Bohnet) erzählte ein Teenager selbstbewusst von einschlägigen Erlebnissen. So hatte er bei der Auswahl der Tanzpartnerin die „Qual der Wahl“, entschuldigte diverse Fehltritte galant mit einem „Geschenk für Fußpflege“ und bekannte „vor lauter Spachtel im Gesicht das Mädel fast gar nicht erkannt“ zu haben. Er machte sich in einem schmissigen Beitrag lustig über Eltern beim Abschlussball („die peinlichste Nummer pur“) wie auch das Protzgetanze der Tanzlehrer („das ist der größte Schmalz“).

Auch der nächste Auftritt stand im Zeichen des Tanzes, beschwingt vorgeführt von den „Lollipops“ (Trainerin Jana Gellert). Sie huldigten dem Rock’n’Roll, die Schleifchen im Haar waren adrett platziert, Petticoats flogen, Bühne und Saal nahmen den dynamischen Rhythmus des sehr flotten Tanzes gleichermaßen auf.

Örtlicher Tratsch

Die „Richtigen“ nahmen sich der Geschehnisse vor Ort in gewohnt trefflicher Weise an, tranken dabei Most aus den eigenen Gummistiefeln. Das Quartett rührte kräftig in der Gerüchteküche, sah beim örtlichen Sportverein das vierbeinige „Team Karl-Norbert“ beim Rasenmähen. Man hörte, dass ein neuer Gehweg schmäler sein solle als die durchschnittliche Steinbacher Schulterbreite, Schwermetalle auf Feldwegen der Seniorengymnastik dienten, der Hundemer Dorfplatz den gleichen Einweihungstermin habe wie der Berliner Flughafen, die Fernwärme in Steinfurt zur Asbachdestillation genutzt werde und der Messweinverbrauch in Steinbach zu hoch sei.

Das Männerballett „Chut de bru noa“ bot eine sehr spaßige sowie gleichermaßen bewegte wie bewe-gende Darbietung. Das begeisterte Publikum sah Rhythmik pur in einer beinahe schwindelerregenden Choreographie. Aus Datenschutzgründen zeigten sich die Mannen überdimensional behütet. Die kleine Besetzung der Musikkapelle, als formidables Quintett zugange, wusste zu passenden Zeitpunkten musikalische Akzente zu setzen, unterstrich zudem die besten Aktionen und Pointen kreativ, und begleitete natürlich auch diverse Schunkelrunden.

Die Präsidentengarde des „Karneval Klub Königheim“ (Trainerinnen Julia Reinhart, Vanessa Reinhart) zauberte einen wahren Augenschmaus, verwob viele tänzerische und dynamische Elemente hin zu einem prächtigen Auftritt.

Am Sonntag überzeugte die Uissigheimer Frauentanzgruppe „Jackson’s ni-ne“ (Trainerinnen Ramona Keller, Rebecca Nahm) in ähnlicher Weise.

Nach der in Steinbach obligatorischen Pause sorgte die Guggemusik der „Güssgroaberassler“ ohren-betäubend eindringlich dafür, dass der Pegel der Stimmung und der Vergnügtheit sofort wieder das gewohnt hohe Maß erreichte. Das Publikum ließ sich von der kompakten musikalischen Heftigkeit gerne mitreißen.

Das Männerballett der „Külsheimer Brunnenputzer“ (Trainerinnen Salina Keller, Gloria Schießer) trat nur am Samstag auf, da jedoch mit geballter Harmonie, vor Kraft, Gewandtheit und Eleganz nur so strotzend. Die Herren brachten das System „Baywatch“ auf die Bühne, zeigten die bedeutsamen Aspekte des Lebens am Strand auf, boten dabei tänzerische Koordination ebenso wie artistische Einlagen.

„Die Leut häwwe gsoat“

Beim „Nussbaumgespräch“ hörte das geneigte Publikum pointiert vorgetragene örtliche Begebenheiten, „die tollsten Sachen aus Steinbach und Umgebung“ mit dem Zusatz „die Leut häwwe gsoat“. So sah ein Einheimischer die Türe seines Autos durch den eigenen Hund verriegelt, ein anderer hatte „Surfkurs“ mit „Saufkurs“ verwechselt, eine Gruppe per unabsichtlicher Demontage eines Wasserzählers einen Raum im Gemeindezentrum dezent unter Wasser gesetzt. Ein spezielles Erlebnis wurde einem Steinbacher nachgesagt, welcher beim Külsheimer Großen Markt ob kräftigen Feierns „Google Maps“ zur Orientierung bemühen musste.

Die „Brandwache vom Abbedool“ aus dem nahen Külsheim bestach mit einer singend, musizierend und sprechend vorgetragenen Melange, auch gängiges Liedgut neu betextet nutzend.

Mit einem „mir basse uff, wer wos zerdebbert“ richteten sie einen Rundum-Überblick auf aktuelle Missstände, wiesen auf den Lügendichter aus den USA, der „Homo Faber“ für einen Film über schwule Bleistifte hält, und Grünling Kretschmann und dessen Gedanken „aufs Dorf mit den Plagen“. Das Publikum hörte von Flinten-Uschi („Bundeswehr – wir können alles – außer alles !“) und dass es bei der Fußball-WM wohl eine illegale Abschalteinrichtung bei den deutschen WM-Fußballern gegeben haben müsse.

Eine imposante „Sondersendung“ („Hoffestteam“) widmete sich dem Jubiläum der ZDF-Hitparade. Stars wie „Cindy & Bert“, Jürgen Marcus und „Wolle“ Petry traten gleich reihenweise auf. Tony Marshall suchte natürlich die „Schöne Maid“, Gitte den „Cowboy als Mann“, Heino den blauen Enzian, Mireille Mathieu sagte „Akropolis adieu“ und Vicky Leandros fuhr nochmals mit Theo nach Lodz. Die Zuschauer/Zuhörer klatschten und sangen heftig mit, verwandelten den Saal in ein Tollhaus.

„#SchulbacktoGZ“ (Landjugend) zeigte in ziemlich lebendiger Art und Weise, wie eine Schulstunde aussehen kann. Die Gruppe nahm schulische Verhaltensweisen überspitzt auf die Schippe. So verstießen die Schüler geballt gegen alle Paragrafen der Schulordnung, der Herr Lehrkörper pflegte einen unorthodoxen Sprachstil („Alkohol ist an der Schule verboten – außer für Lehrer“). Unterhaltungen in der Klasse sahen entsprechend so aus: „Warum seid ihr hier? – Abitür“ oder „Schlagt das Buch auf – so viele Buchstaben, Wörter – krass“.

Der samstägliche Bunte Abend in Steinbach geriet zeitlich bis weit hinein in die erste Stunde des neuen Tages. Beim Finale zeigten sich die Mitwirkenden nochmals auf der Bühne, ehe sich Akteure wie Publikum dem inoffiziellen Teil Steinbacher Saalfastnacht hingaben.

