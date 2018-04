Nahwärmenetz für die Ortschaft ist zu teuer

Anzeige

Kuß stellte fünf Varianten eines möglichen Netzes und die jeweiligen Kosten in Abhängigkeit verwendeter Rohrsysteme vor. Falls jeder Meter von einer Firma gegraben werde, sei das Vorhaben wohl kaum zu verwirklichen. Die Wärmegestehungskosten liegen je nach Variante und Ausführung zwischen 11,9 Cent und etwas mehr als 14 Cent pro Kilowattstunde.

Nach den erfolgten Berechnungen sei das Nahwärmenetz nicht wirtschaftlich umsetzbar, so der Ortsvorsteher. Es gebe eine zu geringe Wärmebedarfsdichte und zu hohe Investitionskosten trotz Einbeziehung der möglichen Förderungen. Eine Alternative seien kleine Inselnetze.

Da im Bereich Stahlberghalle/Sportheim eh etwas geschehen müsse, könnte dort eine Heizzentrale für zehn bis 15 Häuser eingerichtet werden, so Kuß. Eine Insellösung wäre auch im Tannenweg möglich. Momentan wisse man nicht, wie weiter verfahren werden solle: „Wir müssen miteinander reden“. Es werde Zeit gebraucht für weitere Überlegungen. Das große Vorhaben wäre für Uissigheim eine sensationelle Sache gewesen. Jedoch könne für den Umweltschutz nicht jeder Preis gezahlt werden.

Wie der Ortsvorsteher weiter ausführte, sei der jetzige Standort des Feuerwehrfahrzeugs im Alten Rathaus nicht mehr zeitgemäß. Bei ersten Überlegungen habe man sich mit einer Vergrößerung der Einfahrt beschäftigt, was dann aber wieder verworfen worden sei. Die Alternative sei, das Fahrzeug möglichst in der Nähe der jetzigen Unterkunft der Feuerwehr, und zwar auf dem Parkplatz gegenüber dem Burgplatz, unterzubringen.

Dort soll eine Garage in Fertigbauweise aufgestellt werden, so Kuß. Dies sei kostengünstig, und der Platz werde gut genutzt. Die Maßnahme soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Beim Tragkraftspritzenfahrzeug TSF handelt es sich um ein Gebrauchtfahrzeug mit neuem Kofferaufbau sowie mit Standard- und zeitgemäßer Ergänzungsausstattung.

Kuß informierte über geplanten Maßnahmen auf dem Stahlberg. Dabei sei ein hoch interessantes Projekt ins Auge gefasst mit dem Hintergrund, dass man früher hinunter nach Bronnbach habe schauen können. Das sei momentan nicht möglich, weil die Bäume dazwischen kräftig gewachsen seien. Der Gedanke laute nun nicht „Wald weg“, sondern „eventuell einen Aussichtturm bauen“. Das Bauwerk aus Stahl könnte 22,80 Meter hoch werden mit einer Plattform in 18 Metern Höhe. Noch liege keine Kostenschätzung vor, Behörden müssten gehört, Förderanträge gestellt, Sponsoren gesucht werden.

Um den Bereich Stahlberg attraktiver zu gestalten, so der Ortsvorsteher weiter, soll dort eine Schutzhütte gebaut werden. Man will einen Bautrupp bilden, der in Absprache mit den Verantwortlichen aktiv ist. Die Schutzhütte soll aus Bruchsteinen gebaut werden, damit sie zur Kapelle passt. Kuß erklärte, dass man gerne die Hilfe von Fachleuten vor Ort nutzen würde, Gelder stehe für das Vorhaben zur Verfügung.

Bürgermeister Thomas Schreglmann betonte, das Ganze sei momentan eine Idee. Diese soll, so Kuß, soll im Sinne des Tourismus weiterverfolgt werden. hpw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.04.2018