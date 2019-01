Neuanschaffungen dank gelungener Veranstaltungen

Steinbach.Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins Kindergarten St. Josef Steinbach fand h im Gasthaus „Rose“ statt. Der Vorsitzende Stefan Schneider bedankte sich bei allen für die gute Unterstützung und informierte über den aktuellen Stand.

„Blaues Zimmer“

Im Kindergarten wurde im Erdgeschoss das „blaue Zimmer“ aus brandschutztechnischen Gründen geschlossen. Dieser Raum wurde für die Vorschule, musikalische Früherziehung und Bewegungsbaustelle genutzt. Die Schließung dieses Zimmers schränke den normaler Tagesablauf im Kindergarten ein.

Nach der Begrüßung folgten die Jahresberichte über Veranstaltungen und finanzierte bzw. unterstützte Projekte durch Franziska Horn.

Dazu gehörten vor allem das Erntedankfest, die Schrottsammlung und die Plätzchenaktion am ersten Advent. Alle drei Veranstaltungen waren wieder ein voller Erfolg, und so durfte sich der Kindergarten über ein neues Regal, Schirmmützen, Puppenkleider und neue Bücher freuen. Außerdem wurde der Vorschulausflug, Lernwerkstadt in Bad Mergentheim und ein Computer Programm finanziert.

Nach der Verlesung des Kassenberichts durch Yvonne Erbacher wurde der Vorstand auf Antrag der Kassenprüfer einstimmig entlastet.

Die Wahl der Vorstands ging zügig vonstatten obwohl, es nach sechs Jahren nun einen Wechsel gab. Schweren Herzens hat man die zweite Vorsitzende Franziska Horn und die Kassenwartin Yvonne Erbacher verabschiedet.

Stefan Schneider wurde einstimmig zum Vorsitzenden wiedergewählt. Die weiteren Mitglieder zweite Vorsitzende Tanja Persich, Kasse Norbert Hufnagel, Schriftführer Manuel Wolf. Auch bei den Beisitzern gab es einen Wechsel. Herbert Dieplinger legte sein Amt nieder. Martina Miltner wurde bestätigt. Birgit Ahlfänger und Sebastian Schuldt wurden einstimmig gewählt.

Aktivitäten

Folgende Aktivitäten sind geplant: Schrottsammlung am 6. April, Erntedankfeier im Oktober, Plätzchenaktion am ersten Advent. Bezüglich des „blauen Zimmers“ wird man sich mit der Stadt beziehungsweise Kirche in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.01.2019