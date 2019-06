Neues Domizil in ehemaliger Kaserne

Külsheim.Der Gemeinderat der Stadt Külsheim entschied am Montagabend über den künftigen Standort des katholischen Kindergartens Külsheim. Es ist das Grundstück Bürgermeister-Kuhn-Straße 9 in der vormaligen Kaserne. Die Stadt wird an das Bestandsgebäude einen Anbau zur Unterbringung des Kindergartens errichten. Die Umsetzung ist von 2020 bis 2022 eingeplant.

Bürgermeister Thomas Schreglmann sagte eingangs der Beratung, der Gemeinderat habe sich in vielen Sitzungen mit dem Thema beschäftigt, natürlich auch nicht-öffentlich. Christoph Kraft vom Rechnungsamt verwies darauf, dass für den katholischen Kindergarten St. Elisabeth Külsheim schon 2018 festgestellt worden sei, dass eine Verbesserung des gesamtbaulichen Zustandes eine hohe Dringlichkeit genieße. Sanierung oder Neubau seien Möglichkeiten gewesen, wobei die große Mehrheit im Gremium kein Geld mehr in das Bestandsgebäude im Kirchbergweg habe stecken wollen.

Kraft erläuterte, es habe mehrere mögliche Standorte gegeben, die Stadtplaner hätten damals den Standort „Ziegelhütte“ favorisiert. Zur Auslagerung des evangelischen Kindergartens „Arche Noah“ Külsheim während der Sanierung des Bestandsgebäudes sei das Gebäude in der Bürgermeister-Kuhn-Straße 9 ausgewählt worden. Im Zuge der Planungen des Ausweichquartiers sei die Überlegung gereift, die Herrichtung des Gebäudes zur dauerhaften Unterbringung des katholischen Kindergartens in Külsheim zu nutzen.

Der Mann vom Rechnungsamt betonte, eine Entscheidung über den künftigen Standort des katholischen Kindergartens Külsheim sei zum jetzigen Zeitpunkt notwendig, damit die auszuwählende Ausstattung zur interimsmäßigen Unterbringung des evangelischen Kindergartens passend zur dauerhaften Nachnutzung ausgesucht werde. Außerdem könne nur bei dauerhafter Nutzung der jetzigen Umbauten eine Förderung aus der Stadtsanierung in Anspruch genommen werden.

Mit dem erforderlichen Anbau könne bereits begonnen werden, so Kraft, während der evangelische Kindergarten noch in den Räumlichkeiten untergebracht sei. Eine Verlagerung des katholischen Kindergartens in die fertig gestellten Räume könne im Herbst 2022 erfolgen. Die Kosten für „komplett neu“ lägen wohl bei „etwa vier Millionen Euro“, bei der vorgestellten Vorgehensweise sah Kraft „zwei Millionen Euro“ als möglich.

Annette Ries bedauerte, dass der jetzige Standort des katholischen Kindergartens ohne Mehrheit sei. Indes finde sie den neuen Standort ganz gut. Sie sah eine Aufwertung des Geländes, der Anbau solle nachhaltig sein, also aus Holz. Matthias Berberich vermutete, „die Kosten werden höher“, und sah einen besseren Platz für diesen Kindergarten an der Schule.

Michael Adelmann befand, die vorgestellte Variante sei vom Grundsatz her eine gute, schone die grüne Wiese, sei kostengünstiger. Dennoch hätte er sich für eine Entscheidung genauere Zahlen gewünscht. Auch Manfred Keller kommentierte „vom Prinzip gut“. Den Vereinen sei zugesichert, dass sie in dem Gebäude drin bleiben könnten.

Eric Bohnet stellte heraus, die angedachte Lösung sei unterm Strich günstiger als Neubau, aber nur mit vagen Zahlen belegt. Er regte an, Lärmschutzmaßnahmen in Richtung Umgehungsstraße zu bedenken, die Erzieherinnen mit einzubeziehen und bei der Nachnutzung des jetzigen katholischen Kindergartens die katholische Kirchengemeinde nicht im Regen stehen zu lassen. Zu letzterem Punkt ergänzte der Bürgermeister, ein Kaufangebot sei unterbreitet, man befinde sich im Gespräch und es gebe hier sicherlich eine einvernehmliche Lösung.

Manfred Burger sagte zum Umbau des bestehenden Gebäudes in der Bürgermeister-Kuhn-Straße „keine Frage“ und wollte beim Anbau „klare Strukturen“. Alfred Bauch befand, mit einer Entscheidung würden andere Standorte ganz aus dem Blick gelassen. Schreglmann sagte, jetzt werde nur vom Grundsatz her entschieden. Der Rat billigte den Beschlussvorschlag bei Gegenstimmen von Matthias Berberich und Alfred Bauch. hpw

